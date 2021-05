PlayStation : Discord en voie d'intégration et avec un investissement

" Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l'année prochaine, afin de permettre aux amis, groupes et communautés de se retrouver, s'amuser et communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble. "

Patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan n'en dit guère plus pour le moment concernant ce partenariat avec la plateforme de messagerie Discord qui aura des implications pour le PlayStation Network. Davantage d'informations seront divulguées au cours des prochains mois.

Sony investit également dans Discord sans en dévoiler le montant, mais en précisant qu'il s'agit d'un investissement lui permettant d'obtenir une participation minoritaire.

Après la rumeur d'un rachat par Microsoft

Avec 140 millions d'utilisateurs par mois, Discord a initialement séduit un public de joueurs. Cette solution de messagerie est organisée autour de salons thématiques. Pour des fonctionnalités avancées, des abonnements payant Nitro sont proposés.

Fin 2020, Discord a effectué une levée de fonds de 100 millions de dollars pour une valorisation à 7 milliards de dollars. Récemment, une rumeur insistante a prêté à Microsoft l'intention de racheter Discord pour un montant de 10 milliards de dollars ou plus.

C'est Discord qui aurait mis fin aux négociations avec Microsoft, préférant finalement se concentrer sur le développement de son activité en tant qu'entreprise autonome, voire pour préparer une introduction en Bourse.