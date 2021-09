PlayStation Now : vers l'arrivée des jeux PlayStation 5 ?

C'est une rumeur qui pourrait prendre la forme d'une excellente nouvelle : il se murmure que Sony pourrait prochainement intégrer les jeux PS5 à son service PlayStation Now.

Selon un brevet récemment déposé par Sony, les jeux PS5 pourraient prochainement profiter du streaming sur PS4 et PC via son service PlayStation Now.

Le brevet se penche plus largement sur le SSD NVMe de la PS5 qui permet de réduire considérablement les temps de chargement. En regroupant plusieurs de ces SSD pour stocker des données, il serait possible de les restituer à très grande vitesse à un appareil "client" comme une autre console, un téléviseur, smartphone, tablette ou tout autre écran connecté à Internet.

Sony pourrait ainsi plancher sur l'ajout des jeux PS5 dans son offre PlayStation Now qui propose des titres PS en streaming. On pourrait ainsi enfin profiter de certaines exclues PS5 sur son PC ou sur une PS4.

L'idée est séduisante côté utilisateur, mais ce type de stratégie n'est pas forcément profitable pour Sony qui pourrait y voir un frein aux ventes de ses consoles. Si les titres de la PS5 venaient à se rendre disponibles sur d'autres supports, l'intérêt pour la console baisserait obligatoirement.

Reste que certains joueurs ne sont de toute évidence pas prêts à acheter la machine... Mais ils pourraient faire quelques efforts pour accéder à certaines franchises, et acheter des accessoires, notamment une manette PS4 ou DualSense qui sont obligatoires avec le PS Now.

Difficile donc de savoir si cette idée se concrétisera. De son côté Microsoft est parée à franchir le pas : son service xCloud va prochainement arriver sur PC et proposera des jeux Xbox Series.