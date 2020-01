PlayStation Plus : Bioshock The Collection et les SIMS 4 offerts en février

Après Microsoft et son programme Xbox Live With Gold, c'est au tour de Sony d'annoncer les jeux offerts avec le PlayStation Plus pour février. Et ce mois est placé sous le signe de Bioshock.

Sony a adopté une nouvelle stratégie avec son service PlayStation Plus il y a quelques mois suite aux critiques concernant une offre trop limitée en titres.

Ainsi, ce mois de janvier, les abonnés au service avaient droit à la collection Uncharted avec l'accès aux épisodes 1 à 3 de la franchise. Et ce mois-ci, Sony renouvelle l'offre avec l'intégration de Bioshock : The Collection dans le PlayStation Plus de février.

À compter du 4 février prochain, les abonnés au PlayStation Plus pourront ainsi profiter de Bioshock : The Collection qui regroupe Bioshock, Bioshock 2 ainsi que Bioshock Infinite mais également l'ensemble des extensions et contenus additionnels.

Mais ce n'est pas tout puisque ce mois-ci, le PlayStation Plus proposera également l'accès aux Sims 4 ainsi qu'à Firewall : Zero Hour.

Il semble donc que Sony ait entrepris de revaloriser son offre PlayStation Plus après plusieurs mois de critiques et la disparition des jeux PS3 offerts. Espérons que les efforts de la marque se poursuivent pour rendre l'accès au service toujours plus attractif.