PlayStation Plus : les jeux d'avril

Pour ce mois de mars, Sony avait frappé très fort en proposant une sélection exceptionnelle de titres pour son service PlayStation Plus. Et pour le ois d'avril, la marque va de nouveau miser sur de grosses franchises.

On connait la liste de jeux qui seront accessibles gratuitement et sans limites aux abonnés du service PlayStation Plus pour ce mois d'avril.

Après avoir offert Final Fantasy VII Remake le mois passé, Sony proposera Oddworld Soulstorm sur PS5 (et uniquement PS5, les joueurs PS4 ne seront pas servis) et ce jusqu'au 3 mai. le titre sera donc bien disponible dès le jour de sa sortie le 6 avril sur le service, comme annoncé par Sony il y a quelques mois.

En marge, on retrouvera également l'excellent Days Gone, dont un portage sur PC a récemment été confirmé. Enfin, les joueurs pourront également profiter de Zombie Army 4: Dead War.

Rappelons que les joueurs ont également encore jusqu'au 5 avril pour récupérer les jeux du PlayStation Plus du mois de mars, à savoir FF7 remake, Farpoint, Remnant : From the Ashes, Maquette et Destruction Allstars.