PlayStation Plus : Sony dévoile les jeux gratuits de novembre

Sony vient de dévoiler officiellement la liste des jeux qui seront proposés "gratuitement" aux abonnés du service PlayStation plus.

Sony multiplie les efforts pour revaloriser son service PlayStation Plus et chaque mois le contenu proposé grandit et gagne en qualité.

Comme toujours, la marque dévoile en premier lieu les titres proposés au fil de l'offre la plus basique. Une dizaine au moins de jeux supplémentaires arrivera plus tard dans le mois pour les offres Extra et Premium.

3 Jeux pour commencer

Ce mois de novembre, les abonnés pourront ainsi profiter de ces 3 titres :

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered :

Maîtrisez les arts mortels du samouraï dans la peau d’un mystérieux guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels, dans la suite de ce RPG d’action solo stimulant. Éliminez de nouveaux yokai mortels, des samouraïs aguerris et des boss gigantesques dans cette revisite du Japon du début de l’ère Sengoku par Team Ninja. Brandissez vos armes dévastatrices et tailladez les ennemis qui se dressent sur votre route, grâce à un système de combat remanié, en plus de votre aptitude à vous transformer en yokai dotés de pouvoirs dévastateurs.

Les abonnés PlayStation Plus peuvent ajouter Nioh 2 sur PS4 et Nioh 2 Remastered à leur bibliothèque de jeux.

Lego Harry Potter Collection :

Lego Harry Potter Collection regroupe Lego Harry Potter : Années 1 à 4 et Lego Harry Potter : Années 5 à 7 remastérisés ! Cette compilation réunit avec brio la créativité exubérante de Lego et le monde gigantesque d’Harry Potter, en y ajoutant un périple aux mille et une péripéties. Préparez-vous, entre autres, à lancer des sorts, à concocter des potions, à résoudre des casse-têtes, à assister à des cours et à disputer des duels ! Jouez à deux en local ou en ligne.

Heavenly Bodies :

Découvrez les nuances du déplacement en apesanteur dans ce jeu exigeant axé sur la physique. Lancez-vous dans des scénarios stellaires inspirés des exploits historiques des chercheurs et des explorateurs de l’espace. Contrôlez les bras de votre astronaute avec les sticks gauche et droit pour pousser, tirer et grimper. Vivez des scénarios à la physique entièrement simulée à bord d’une station de recherche scientifique, en solo ou en coop local avec un ami.