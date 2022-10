PlayStation Plus Extra et Premium : les 24 nouveaux jeux d'octobre sont là

Sony vient de lever le voile sur les jeux qui intégrent les services PlayStation Plus Extra et Premium pour ce mois d'octobre et annonce du très lourd.

Le PlayStation Plus gagne de nouveaux jeux qui seront accessibles sans surcout aux abonnés des formules Extra et Premium.

Au début du mois, on découvrait les titres proposés au fil de l'ensemble des offres, y compris la formule essentielle avec HotWheels Unleashed, Injustice 2 et SuperHot.

Aujourd'hui la marque dévoile les jeux dédiés aux offres supérieures et ce sont ainsi 24 nouveaux titres qui viennent s'ajouter à la liste initiale. Des titres accessibles à compter du 18 octobre prochain.

Voici donc la liste des titres à retrouver sur PlayStation Plus :

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Jouez au grand classique qui a donné à ce genre vidéoludique ses lettres de noblesse ! Grand Theft Auto: Vice City se voit offrir une mise à jour vers une nouvelle génération, avec des améliorations générales qui incluent un meilleur éclairage, des retouches environnementales, des textures haute définition, des distances d’affichage optimisées, une visée et des contrôles inspirés par Grand Theft Auto V et bien plus encore, pour donner vie à ce célèbre monde avec un niveau de détail inédit.

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Definitive Edition | PS4

Embarquez pour une aventure RPG épique, et explorez des contrées qui s’étendent à perte de vue. Vous êtes le Luminaire, l’élu, dans un monde qui a juré de vous pourchasser. Le Luminaire et son groupe bigarré de fidèles compagnons œuvrent de concert pour survivre à des hordes d’individus peu recommandables. Nos héros devront également conjuguer leurs efforts pour entraver les machinations de forces ténébreuses farouchement déterminées à plonger le monde d’Elréa dans le chaos.

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Écrivez votre propre Odyssée et vivez une aventure épique dans un monde où tous les choix ont leur importance. Condamné à mort par votre famille, embarquez pour un voyage initiatique qui vous fera passer de mercenaire réprouvé à héros grec légendaire, et levez le voile sur votre passé. Personnalisez votre équipement et apprenez à maîtriser des aptitudes spéciales en adaptant votre ensemble de compétences à votre style de jeu. Sur terre comme en mer, progressez à travers la Grèce en vous engageant dans des combats sanglants afin d’entrer dans la légende. Assassin’s Creed Odyssey tourne à 60 ips sur PS5.

Dragon Quest Builders | PS4

Réunissez des matériaux, fabriquez des objets, puis construisez tout ce qui est possible et imaginable dans un monde résolument « bac à sable », constitué de blocs et foisonnant de personnages mémorables, ainsi que de monstres redoutables. Faites appel à la puissance de la création sur le champ de bataille pour vous imposer face au Dragonlord qui règne ici-bas, et rétablissez la paix aux quatre coins d’un royaume dévasté.

Dragon Quest Builders 2 | PS4

À mi-chemin entre le RPG et le jeu de construction, ce titre propose une campagne solo et un mode builder multijoueur pour quatre joueurs en ligne. Lancez-vous dans une aventure extraordinaire avec un compagnon mystérieux baptisé Malroth, et insufflez une vie nouvelle à un monde tombé dans l’oubli. Après quoi, rejoignez vos amis en ligne pour conjuguer vos efforts et réaliser une création tout aussi magnifique qu’exceptionnelle.

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Lancez-vous au cœur d’une toute nouvelle aventure d’action RPG. Dans le royaume paisible d’Arba, les hommes et les monstres vivent en harmonie. Mais quand les monstres sombrent soudain dans une folie meurtrière et sèment le chaos dans leur sillage, nos héros doivent alors repousser des vagues d’ennemis… qui étaient jadis leurs amis. Sous les traits du héros Lucéus ou de l’héroïne Aurora, vous combattrez aux côtés de personnages emblématiques issus des précédents Dragon Quest. Accrochez-vous, c’est à vous qu’incombe la lourde tâche de calmer les ardeurs des hordes de monstres sanguinaires et de les extirper de leur torpeur pour rétablir la paix au royaume.

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Chaud devant ! Dans ce RPG d’action et d’exploration qui fait la part belle au hack’n’slash, vous vous lancerez dans des aventures épiques pour rétablir un semblant d’ordre dans un monde autrefois pacifique. Au programme : des hordes de monstres farouches et des batailles titanesques. Pour atteindre votre objectif, vous aurez accès à plusieurs personnages jouables possédant chacun des techniques et des capacités uniques, dont de nombreux protagonistes connus de la série Dragon Quest et quatre héros totalement inédits. Jusqu’à 4 joueurs peuvent former un groupe en mode multijoueur coopératif pour faire mordre la poussière aux nuées d’ennemis, et terrasser des boss monstrueux particulièrement féroces.

Inside | PS4

Traqué et livré à lui-même, un jeune garçon se retrouve entraîné malgré lui au cœur d’un projet sinistre. Savant mélange d’action intense et de casse-tête retors, ce jeu de plateforme narratif sans concession a été salué par la critique pour son style artistique sombre, sa bande-son évocatrice et son atmosphère inquiétante.

The Medium | PS5

Ce jeu d’horreur psychologique à la 3e personne se démarque par un gameplay novateur qui vous plonge au beau milieu de deux réalités. Explorez simultanément le monde réel et le monde des esprits. Faites appel à vos capacités psychiques pour résoudre des énigmes qui s’étendent dans les deux mondes, mettre au jour des secrets funestes et survivre à des rencontres avec The Maw, un monstre engendré par une tragédie innommable…

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Pas de pitié, pas de quartier ! Ici, le combat compétitif multijoueur est à l’honneur ! Deux équipes de quatre joueurs se livrent une lutte sans merci sur le champ de bataille afin de prouver qui est le meilleur groupe de ninjas ! Formez une escouade de 4 joueurs en choisissant parmi des personnages adulés de la série Naruto, et rejoignez vos amis en ligne pour croiser le fer avec d’autres équipes lors d’affrontements ninjas à 8 !

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Sous les traits de Shao Jun, vous êtes farouchement déterminé à vous venger de l’empereur chinois. Laissez-vous émerveiller par la Chine du XVIe siècle, un gameplay en 2.5D où furtivité est le maître mot, et un style visuel extraordinaire qui évoque des peintures traditionnelles au pinceau. Arts martiaux en combat rapproché, épée Kian tranchante, lame cachée dans la botte : armé de l’arsenal élégant et dévastateur de Shao Jun, faufilez-vous dans un silence de mort pour éviter d’être repéré et trompez l’ennemi à l’aide de sifflets et de déguisements.

Assassin’s Creed Chronicles: India* | PS4

Incarnez Arbaaz dans une quête de vengeance qui l’emmènera au cœur d’une Inde coloniale aux couleurs chatoyantes, sublimée par un gameplay en 2.5D où la furtivité est de mise. Menez la vie périlleuse et trépidante d’un assassin doté d’un arsenal exceptionnel de compétences et d’armes, tel que la technique de double meurtre et le chakram, puis découvrez un mode totalement inédit, avec des salles d’infiltration, de célérité et d’assassinat.

Assassin’s Creed Chronicles: Russia* | PS4

Plongez-vous dans la Russie de 1918, après la révolution de l’Octobre Rouge, dans une ré-imagination en 2.5D de l’univers d’Assassin’s Creed. Jouez dans la peau de l’assassin Nikolaï Orelov ou d’Anastasia, et découvrez leurs puissantes capacités et outils versatiles.

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Revivez la Révolution Américaine dans Assassin’s Creed III Remastered, avec des graphismes améliorés et des mécaniques de jeu améliorées. De plus, Assassin’s Creed Liberation Remastered et tous les contenus DLC en solo sont inclus. 1775 : la révolte gronde au sein des colonies américaines. Incarnez Connor, un assassin amérindien, et guidez votre peuple et votre nation sur le chemin sinueux menant à la liberté. Depuis le tohu-bohu des villes, jusqu’au chaos des champs de bataille, utilisez un arsenal exhaustif pour éliminer vos ennemis de manières tout aussi diverses que mortelles.

Assassin’s Creed Syndicate* | PS4

Londres, 1868. Au cœur de la révolution industrielle, incarnez Jacob ou Evie Frye, deux jeunes assassins jumeaux rebelles et effrontés ! Prenez la tête de votre organisation clandestine et étendez votre influence pour combattre ceux qui exploitent les nécessiteux au nom du progrès.

Hohokum | PS4

Partez à la découverte de mondes extraordinaires ! Devenez une entité ressemblant à un cerf-volant qui vole et virevolte. Guidé par la curiosité, vous parcourez des mondes aux couleurs chatoyantes, qui ne demandent qu’à être explorés. Interagissez avec des personnages éclectiques, des jouets déjantés et des environnements insolites pour percer des secrets fort étranges… ou baladez-vous simplement à votre propre rythme et laissez-vous bercer par les surprises qui surgissent devant vos yeux.

Mais également des jeux PlayStation Classics: