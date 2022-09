PlayStation Plus : les jeux gratuits d'octobre sont là !

Sony continue de revaloriser son service PlayStation Plus et l'on découvre déjà les jeux prévus pour le mois d'octobre.

Sony a récemment procédé à une refonte de son service par abonnement PlayStation plus selon trois formules au contenu plus ou moins fourni, et la marque cherche ainsi à rattraper son retard sur son principal concurrent dans le domaine : Microsoft et son Xbox Game Pass.

Chaque mois, Sony propose ainsi de plus en plus de jeux récents et intéressants dans son abonnement, avec une sélection variée qui profite au plus grand nombre. Et la liste partielle des jeux prévus pour le mois d'octobre est déjà disponible.

C'est à compter du 4 octobre que les joueurs pourront profiter de cette nouvelle salve de jeux gratuits, du moment qu'ils sont abonnés au PlayStation Plus Essentiel, Extra ou Premium.

Voici donc la liste des titres attendus :

Injustice 2 :

L’équipe de Mortal Kombat fait son retour dans l'univers de DC avec la plus grande équipe de super-héros jamais vue. Incarnez des super-héros ou des super-vilains revisités et disputez des combats titanesques aux quatre coins du monde. Vous pouvez vous affronter en local comme en ligne, ou encore plonger dans l'intrigue d'une campagne solo opposant Batman au régime de Superman. Les récompenses obtenues combat après combat vous permettront d'équiper, de personnaliser et de faire évoluer votre équipe.

Hot Wheels Unleashed :

Collectionnez les meilleurs véhicules de l'univers Hot Wheels, construisez des circuits exceptionnels et prenez part à des courses époustouflantes. Débloquez de nouveaux véhicules et faites la course aux côtés de vos amis avec le mode écran partagé à 2 joueurs ou affrontez jusqu'à 12 joueurs dans des défis en ligne. Et quand vous aurez eu votre dose de vitesse, pourquoi ne pas créer votre propre course ? Créez des circuits décoiffants en vous aidant (ou non) de l'éditeur de piste. Ajoutez des loopings, des boosters, des obstacles et des éléments spéciaux pour développer des circuits sensationnels, puis partagez vos créations en ligne.

Superhot :

Brouillant les frontières entre stratégie et carnage, Superhot est le jeu de tir à la première personne où le temps n'avance que lorsque vous bougez. Vous ne pourrez ni régénérer votre santé, ni disposer de munitions illimitées. Vous serez seul, contre tous. Ramassez les armes des ennemis tombés, tirez, tranchez et faufilez-vous dans un ouragan de balles au ralenti. Avec son langage visuel soigné et minimaliste, Superhot vous aide à vous focaliser sur l'essentiel : la fluidité du gameplay et la beauté cinématographique des combats.