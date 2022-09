La PS5 change de processeur !

Sony continue de faire évoluer sa PlayStation 5 et prochainement c'est un nouveau SoC qui devrait apparaitre dans la machine.

Sony cherche toujours à optimiser la production de sa PlayStation 5 et on a déjà vu deux révisions de la console s'inviter sur le marché avec une importante perte de poids au passage.

Mais la prochaine modification sera plus importante et touchera directement le coeur de la console avec l'intégration d'un nouveau SoC, toujours produit par AMD.

Un nouveau SoC AMD en 6 nm

Sous la référence CFI-1202, la nouvelle PlayStation 5 embarquera ainsi le nouveau SoC AMD Oberon Plus qui profite non plus d'une gravure en 7 nm mais d'une gravure en 6 nm.

La surface de la puce passe ainsi de 300 à 260 mm², le processus de gravure plus fin devrait permettre à la puce de dégager encore moins de chaleur.

Au passage, cette augmentation de la densité des transistors permet de réaliser des économies de production de 12%. Sony devrait ainsi réaliser quelques économies (mais pas de quoi revenir sur la hausse de tarif récemment adoptée) tout en proposant une console mieux refroidie.