PlayStation Plus : les jeux du mois de septembre

Sony a levé le voile sur les jeux qui seront proposés dans le cadre du programme PlayStation Plus au mois de septembre.

Sony souhaite rendre la rentrée des classes plus agréables aux écoliers et étudiants en proposant une sélection de choix pour son PlayStation Plus.

Ce mois de septembre, Sony proposera ainsi deux jeux particulièrement intéressants et compétitifs. Rappelons que le service est lié à un abonnement mensuel et permet d'accéder à des titres offerts chaque mois, jouables tant que l'on reste abonné.

On pourra ainsi mettre la main sur Street Fighter V, sorti pour la première fois en octobre 2016 sur PS4, puis réédité plusieurs fois. Au menu : 16 personnages de base et jusqu'à 40 personnages différents, avec des foules de décors, combos et attaques spéciales.

Si les jeux de baston ne sont pas votre fort, vous pourrez vous régaler sur PlayerUnknown's Battleground. Le Battle Royale reste un des plus populaires du moment, et propose à une centaine de joueurs de s'affronter sur des cartes gigantesques jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un.