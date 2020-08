PS5 : un premier spot publicitaire mondial

Avec une déclinaison en deux modèles, pour faire l'économie ou non d'un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD, et sa manette sans fil DualSense, la console de jeu PlayStation 5… c'est pour le quatrième trimestre de cette année.

Sans encore tout divulguer et notamment l'épineuse question du prix, Sony Interactive Entertainment fait monter l'attente encore un peu plus en proposant le premier spot publicitaire de la PS5.

Mondial, ce spot est intitulé " Play Has No Limits " dans sa version en anglais et " Le jeu n'a pas de limites " en français.

Le spot marque le début des hostilités commerciales. Via de la suggestion, il est pour le moment l'occasion de mettre en avant le nouveau contrôleur de jeu avec son retour haptique et des gâchettes adaptatives, ainsi que le support de l'audio 3D.

La publicité d'un peu plus d'une minute ne comprend pas de jeux PS5 avec du gameplay, mais promet " un nouveau monde immersif. " Nul doute que ce spot est le premier d'une longue série à venir.