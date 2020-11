PlayStation Plus : les jeux offerts sur PS5 également accessibles sur PS4

Beaucoup s'en doutaient, mais cette fois c'est officiel : les jeux proposés dans le cadre de la "Collection PlayStation Plus" aux joueurs PS5 seront également proposés dès le 19 novembre aux joueurs PS4.

Lors de la présentation de la PS5, Sony évoquait la rétrocompatibilité PS4 et annonçait également l'arrivée de la Collection PlayStation Plus, un catalogue de titres PS4 accessibles au grès de l'abonnement PlayStation Plus à tous les joueurs sur PS5.

Dès le lancement de la console et moyennant une somme modique, les joueurs PS5 peuvent ainsi accéder à plus de 20 jeux PS4 qui ont écrit l'histoire de la précédente console de Sony, soit des titres issus de franchises à succès. Avec cette offre, Sony cible principalement les possesseurs de PS5... Mais finalement, les joueurs PS4 auront également accès à la bibliothèque de titres.

Malheureusement, pour ce faire, il faudra se connecter avec son compte PlayStation Plus depuis une PS5 pour débloquer la Collection PlayStation Plus au niveau du compte PlayStation Plus de l'utilisateur, qui pourra ensuite y accéder depuis sa PS4.