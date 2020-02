PlayStation Plus : Shadow of the Colossus et Sonic Forces pour le mois de mars 2020

Sony vient d'officialiser les jeux qui intégreront son service PlayStation Plus pour le mois de mars prochain après une fuite.

C'est une fuite qui a précipité l'officialisation de la liste des jeux qui intégreront le PlayStation Plus le mois prochain.

Le service qui permet de bénéficier des services en ligne sur PlayStation 4 propose également de profiter chaque mois d'une sélection de titres en accès gratuit. Et le mois de mars verra arriver l'excellent Shadow of the Colossus (remake) ainsi que Sonic Forces.

Concernant Shadow of The Colossus, il s'agit de la version remastérisée du titre pour PlayStation 4 qui profite de graphismes améliorés ainsi que d'une optimisation des performances et mises à jour des commandes. Le titre était initialement sorti sur PlayStation 2.

En guise de bonus, Sony précise que les abonnés au PlayStation Plus pourront tester, en exclusivité et avec un mois d'avance à la béta de Predator Hunting Grounds le temps d'un week-end du 27 au 29 mars.