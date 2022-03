PlayStation : Sony suspend ses ventes de matériel et logiciels en Russie

" Nous avons suspendu toutes les livraisons de jeux et de matériel hardware, ainsi que le lancement de Gran Turismo 7 et fermé le PlayStation Store en Russie ", indique Sony Interactive Entertainment (SIE) dans un communiqué.

Le groupe dit se joindre à la communauté mondiale pour appeler à la paix en Ukraine. Sony rappelle par ailleurs un don de 2 millions de dollars au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à l'ONG internationale Save the Children pour soutenir l'aide humanitaire et les enfants victimes de la guerre.

La semaine dernière, le vice-Premier ministre de l'Ukraine Mykhailo Fedorov avait notamment demandé à Microsoft (Xbox) et Sony (PlayStation) de bloquer temporairement tous les comptes de joueurs russes et biélorusses. Quelques jours après cet appel, Microsoft a cessé toutes ses ventes en Russie et au-delà de la seule partie Xbox.

L'isolement vidéoludique de la Russie

En cours de rachat par Sony avec une transaction d'un montant de 3,6 milliards de dollars, le studio de jeux vidéo Bungie indique travailler avec ses partenaires pour suspendre toutes les ventes et la distribution de Destiny 2 en Russie et Biélorussie.

Les joueurs de ces pays auront toujours accès au contenu de Destiny 2 déjà acheté et au téléchargement de la version gratuite, mais ils ne pourront pas effectuer de nouveaux achats.

D'autres studio de jeux vidéo ont pris des mesures similaires avec la suspension des ventes en Russie. Du côté de Nintendo, les expéditions en Russie ont également été suspendues. L'eShop russe de Nintendo était en mode de maintenance avec pour explication la suspension du traitement des transactions en roubles par son prestataire.