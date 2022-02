PlayStation : Sony rachète Bungie (Destiny) pour 3,6 milliards de dollars

Sony Interactive Entertainment annonce le rachat du studio de jeux vidéo américain Bungie. Le montant de la transaction s'élève à 3,6 milliards de dollars (PDF). Aucun calendrier pour une finalisation n'est évoqué, mais il faudra obtenir l'aval des autorités de régulation compétentes.

Basé à Bellevue (Washington), Bungie emploie plus de 900 personnes et doit sa notoriété à des franchises comme Marathon, Myth, Halo (en tant que créateur original et désormais dans le giron de Microsoft) et Destiny. Actuellement, Bungie se concentre sur le développement et l'avenir de l'univers Destiny (avec Destiny 2) et pour de nouveaux mondes.

Bungie rejoindra la famille PlayStation avec l'objectif stratégique d'étendre sa portée à un public plus large. À l'issue du rachat, le studio deviendra une division de Sony Interactive Entertainment. Sony assure que Bungie restera un studio indépendant et multiplateforme. En particulier, rien ne changera pour Destiny 2.

" Nous restons maîtres de notre destin. Nous continuerons à publier de manière indépendante et à développer nos jeux de manière créative. Nous continuerons à animer une seule et même communauté Bungie. Nos jeux continueront d'être là où se trouve notre communauté, où qu'elle choisisse de jouer ", écrit Bungie.

Après l'annonce du gros rachat de Microsoft

Le rachat de Bungie par Sony est annoncé après l'annonce il y a quelques jours du rachat record à 68,7 milliards de dollars d'Activision Blizzard par Microsoft. À souligner du reste que Bungie a été une propriété de Microsoft de 2000 à 2007 avant de retrouver son indépendance.

Autre aspect cocasse en ces temps de fortes concentrations dans le secteur du jeu vidéo, Bungie avait un accord d'édition et de distribution avec Activision Blizzard. En 2019, l'entente a pris fin et Bungie a récupéré les droits de la licence Destiny.

Avec le rachat d'Activision Blizzard, le groupe Microsoft a indiqué qu'il deviendra le troisième plus gros acteur du jeu vidéo en termes de revenus, derrière Tencent et Sony qui a manifestement encore de l'appétit dans les rachats. Malgré les intentions affichées, difficile d'imaginer que tout ce mouvement n'aboutisse pas à des exclusivités sur des jeux… cloud gaming ou pas.