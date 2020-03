PlayStation : Sony ralentit les téléchargements en Europe

Sony apporte sa contribution pour préserver la stabilité de l'accès à Internet au plus grand nombre. En cette période de confinement et de lutte contre le coronavirus, les vitesses de téléchargement pour PlayStation seront réduites.

Après Amazon, Apple, Facebook, Netflix, YouTube ou encore Disney, c'est désormais Sony qui prend des mesures proactives dans le but de prévenir une congestion d'Internet et pour soulager la bande passante en cette période de forte sollicitation pour cause de confinement.

Sony va ainsi ralentir les téléchargements de jeux pour PlayStation et on imagine pour l'ensemble des consoles PlayStation en Europe. Les détails sur cette mesure temporaire demeurent toutefois maigres.

INFORMATION : SIE travaille avec les fournisseurs d'accès Internet en Europe pour aider à préserver l’accès à Internet pour toute la communauté : https://t.co/etF29bacDH pic.twitter.com/cueiFdeDYp — PlayStation France (@PlayStationFR) March 24, 2020

Dans un billet sur le blog PlayStation officiel signé du patron de Sony Interactive Entertainment, on peut seulement lire : " Sony Interactive Entertainment travaille avec les fournisseurs d'accès à Internet en Europe afin de gérer au mieux les téléchargements et ainsi de préserver l'accès à internet pour toute la communauté. "

Jim Ryan ajoute : " Les joueurs verront leurs téléchargements de jeux ralentir, voire subir des délais, mais pourront néanmoins profiter d'une expérience de jeu solide. "

Sony ne précise pas dans quelle mesure la réduction des vitesses de téléchargement va se faire sentir. Ce sera la surprise...