PlayStation VR 2: les choses se précisent

La PlayStation 5 aura droit à son PlayStation VR 2, un nouveau casque de réalité virtuelle qui devrait profiter pleinement des améliorations matérielles de la console, notamment pour proposer du contenu dans une meilleure définition et avec un meilleur taux de rafraichissement.

Il y a quelques jours, Sony déposait ainsi un brevet évoquant un "dispositif d'affichage à utiliser sur la tête" des joueurs. Un dépôt de brevet qui se veut un peu tardif et qui pourrait indiquer que le PlayStation VR 2 ne sortirait pas immédiatement avec la PlayStation 5.

Le brevet évoque toutefois quelques technologies intéressantes. Il est ainsi fait mention de transducteurs à ultrasons qui permettraient au casque de mieux détecter les mouvements de l'utilisateur, mais aussi de positionner avec précision ses yeux et son regard pour adapter l'image en conséquence.

Sont également évoquées des technologies sans fil et antireflet pour mieux isoler l'utilisateur de son environnement immédiat et lui offrir plus de liberté de mouvement. Sony pourrait renouveler le succès initié avec son PS VR premier du nom si son nouveau modèle propose une définition plus importante et à condition que les développeurs se lancent un peu plus dans le sujet.

Notons que pour sa part, Microsoft a annoncé finalement ne pas être intéressée par la réalité virtuelle, ce qui devrait à nouveau laisser le champ libre à Sony sur la prochaine génération de machines.