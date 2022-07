Plus qu'un jour pour récupérer The Matrix Awakens

C'est une démo bluffante qui vaut le détour : The Matrix Awakens n'est plus disponible que pendant quelques heures.

Il y a quelques semaines, Epic Games lançait une démonstration technique de son moteur graphique et physique : The Matrix Awakens. Une démo téléchargeable gratuitement sur Xbox Series et PS5 était proposée.

Outre une phase d'action qui propose de se replonger dans l'univers des films, la démo propose également aux joueurs de se balader dans une ville de taille assez conséquente et d'influencer sur un tas d'effets de l'environnement.

L'idée était ainsi de permettre aux joueurs des consoles new gen de véritablement découvrir le potentiel des jeux à venir tout en découvrant la puissance du moteur Unreal Engine 5.

Malheureusement, Epic a décidé de retirer la démo des PlayStation Store et Xbox Store demain, le 9 juillet. Si vous n'avez pas encore récupéré cette dernière, il est donc grand temps de le faire. Les joueurs qui en disposent déjà pourront continuer à la lancer sans aucune restriction ni limite de temps.