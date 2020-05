Bon plan : Poco F2 Pro Soc 865, 5 APN à 495 € avec les écouteurs Redmi offerts, et aussi Redmi Note 9S à 187€,

La promotion du jour devrait vous intéresser si vous êtes à la recherche d'un smartphone aux caractéristiques haut de gamme (Soc Snapdragon 865, 5 APN,..) mais proposé à un prix plus qu'abordable, d'autant plus quand le Poco F2 Pro est proposé avec des écouteurs Redmi AirDots offerts !

La sortie surprise du Poco F2 Pro il y a quelques semaines a chamboulé légèrement la donne avec un smartphone qui s'annonce comme un véritable flagship killer.

Pour rappel, ce dernier propose un grand écran 6,67 pouces FHD+ AMOLED (HDR10+ et certification Widevine L1) sans encoche ni poinçon avec capteur photo avant de 20 megapixels logé dans la tranche supérieure sous la forme d'une caméra popup. Le lecteur d'empreintes est placé sous l'écran et l'écran offre un échantillonnage de 180 Hz pour la partie tactile.

Le Poco F2 Pro possède le dernier SoC Snapdragon 865 haut de gamme de Qualcomm avec RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1 pour la configuration la plus élevée (LPDDR4x et UFS 3.0 pour la version 6 Go RAM), et il supporte le WiFi 6. Il profite également d'une technologie de refroidissement LiquidCool 2.0 avec une large surface de dissipation thermique.

A l'arrière, on trouve quatre capteurs photo réunis dans un cercle avec un module principal Sony IMX686 de 64 megapixels, un ultra grand-angle (123 degrés) de 13 megapixels, un capteur pour la macro de 5 megapixels (avec télémacro pour aller encore plus loin dans la capture de détails) et un module 2 megapixels pour la mesure de profondeur de champ. Il sera également possible d'enregistrer des vidéos en 8K.

Le smartphone possède une prise jack 3,5 mm mais aussi un port infrarouge qui le transformera en télécommande et embarque une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 30W (100% en à peine plus d'une heure). Il fonctionne sous Android 10 avec Poco Launcher 2.0.

Gearbest propose aujourd'hui le Poco F2 Pro 128 Go à seulement 495 € en 4 coloris avec la livraison gratuite. Et cerise sur le gâteau, les écouteurs Redmi AirDots sont offerts (cliquez bien sur le site de Gearbest sur "Obtenir des cadeaux gratuits" situé sous le prix).

