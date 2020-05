En créant la marque Poco et en lançant le PocoPhone F1, le groupe Xiaomi avait réussi un joli coup en proposant un smartphone doté d'une solide fiche technique à un tarif très agressif.

Elle n'avait cependant plus donné signe de vie ensuite pendant un bon moment, jusqu'à prendre une certaine (et relative) indépendance et proposer de nouveaux modèles.

Après un Poco X2 lancé en milieu de gamme, c'est le très attendu Poco F2 Pro qui est désormais annoncé. Du côté de la fiche technique, il n'y aura pas beaucoup de surprise puisqu'il s'agit d'une copie conforme du Redmi K30 Pro.

On trouvera donc un grand écran 6,67 pouces FHD+ AMOLED (HDR10+ et certification Widevine L1) sans encoche ni poinçon puisque le capteur photo avant de 20 megapixels est logé dans la tranche supérieure sous la forme d'une caméra popup. Le lecteur d'empreintes se trouve quant à lui sous l'écran et l'écran offre un échantillonnage de 180 Hz pour la partie tactile.

Le Poco F2 Pro s'offre aussi le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm avec RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1 pour la configuration la plus élevée (LPDDR4x et UFS 3.0 pour la version 6 Go RAM), ce qui en fait aussi le premier smartphone compatible 5G de la marque, en plus de supporter le WiFi 6. Il profite d'une technologie de refroidissement LiquidCool 2.0 avec une large surface de dissipation thermique.

La marque a largement pris le OnePlus 8 Pro pour cible lorsqu'il s'est agi de comparer les performances (589 000 points sur AnTuTu) et les caractéristiques du Poco F2 Pro, ainsi que les possibilités de gaming.

A l'arrière, pas moins de quatre capteurs photo sont réunis dans un cercle avec un module principal Sony IMX686 de 64 megapixels, un ultra grand angle (123 degrés) de 13 megapixels, un capteur pour la macro de 5 megapixels (avec télémacro pour aller enore plus loin dans la capture de détails) et un module 2 megapixels pour la mesure de profondeur de champ.

Il sera également possible d'enregistrer des vidéos en 8K. L'appareil mobile conserve aussi une prise jack 3,5 mm mais aussi un port infrarouge qui le transformera en télécommande.

Le smartphone embarque une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 30W (100% en à peine plus d'une heure). Il fonctionne sous Android 10 avec Poco Launcher 2.0 (thème sombre, groupement automatique des applications en dossiers...).

Le Poco F2 Pro est annoncé en Europe aux prix officiels de :

6 Go RAM / 128 Go stockage : 499 €

8 Go RAM / 256 Go stockage : 599 €



Une fois de plus, Poco joue la carte d'un tarif très agressif, notamment au regard de ce que propose la concurrence avec une fiche technique à base de Snapdragon 865 mais un tarif quasiment doublé.

A noter que Gearbest le propose déjà en vente en exclusivité depuis 14h à 466 € en 3 coloris pour la version 128 Go avec la livraison gratuite.