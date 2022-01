Poco F4 GT : le smartphone apparaît dans la base IMEI

La marque Poco (dérivée de Xiaomi) prépare plusieurs smarpthones pour ces prochains mois. Il y aura sans doute un Poco X4 NFC qui succèdera à l'intéressant Poco X3 NFC que nous avions testé il y a quelque temps et il on pourrait trouver également un Poco F4 GT qui jouera dans la catégorie gaming.

Le smartphone est apparu dans la base de données IMEI sous la référence 21121210G et avec la dénomination Poco F4 GT clairement affichée. Selon toute vraisemblance, il sera une déclinaison du Redmi K50 Gaming Edition que doit encore dévoiler Xiaomi sous peu, de la même manière que le Poco F3 GT dérivait du Redmi K40 Gaming Edition l'an dernier.

Poco F3 GT

Si c'est bien le cas, il serait doté d'une belle fiche technique avec un affichage 6,67 pouces AMOLED 120 Hz éventuellement incurvé et un poinçon centré pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

Le SoC serait de type Snapdragon 8 Gen 1 ou Dimensity 9000 (à moins de rester sur la version standard du K50 en Dimensity 7000) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une solution de refroidissement avancée avec double chambre à vapeur.

Un triple capteur photo sera présent à l'arrière avec un module principal 48 ou 64 megapixels, un ultra grand angle et un capteur macro. La batterie de 4700 mAh profitera d'une charge rapide 120W.

Le Poco F4 GT sera en principe lancé avec Android 12 à bord et une surcouche MIUI 13.