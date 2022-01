Poco X4 NFC : le smartphone passe les certifications FCC

Le Poco X4 avec ou sans NFC ne serait plus très loin de la phase de commercialisation. Il vient de passer les certifications de la FCC.

La marque Poco (dérivée de Xiaomi) nous préparerait-elle un nouveau modèle Poco X4 ? Le Poco X3 NFC, orienté gaming avec sa grande batterie et son SoC Snapdragon 732G 4G, avait été lancé fin 2020 et n'a pas encore été renouvelé.

Un modèle portant la référence Poco 220116PG 5G a été repéré dans les documents de certification de la FCC et pourrait bien correspondre au Poco X4, de nouveau proposé avec ou sans fonctionnalité NFC selon les marchés (en Europe, c'est la version NFC qui est proposée).

Poco X3 NFC

Si les documents ne dévoilent pas les fonctionnalités du smartphone, il est supposé que le Poco X4 est une variante du Redmi Note 11 Pro 5G dont il reprendra les grandes lignes.

Redmi Note 11 Pro

On peut donc espérer un affichage passant à l'AMOLED et un SoC Snapdragon 695 5G ou Snapdragon 7 pour la version internationale (à moins de conserver le SoC Dimensity 920 initial), avec capteur photo principal de 108 megapixels et charge rapide 67W pour une batterie qui conserverait une capacité de 5000 mAh, le tout avec Android 11 ou 12

Avec la validation de la FCC, on devrait entendre parler officiellement du Poco X4 NFC dès le premier trimestre 2022.