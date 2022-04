Le smartphone POCO F4 GT et la montre POCO Watch à prix réduit pour leur lancement mondial

Maintenant, nous connaissons tous la marque POCO qui évolue dans l’univers Xiaomi, elle propose des smartphones de milieu de gamme. POCO a été créée en 2018 en tant que sous-marque et a définitivement pris son indépendance en 2020. Aujourd’hui, l’entreprise sort son nouveau smartphone POCO F4 GT mais aussi sa nouvelle montre connectée la POCO Watch.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et un taux de rafraichissement de 120 Hz qui vous permettent de passer des heures de jeux extrêmement immersives. De plus, il profite de la haute fréquence PWM qui permet de protéger vos yeux sans sacrifier les couleurs.

Le POCO F4 GT intègre le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 cadencés jusqu’à 3,0 GHz avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1. L’ensemble est refroidi avec la technologie LiquidCool Technology 3.0. Cette dernière dispose de deux chambres qui permettent de dissiper la chaleur de votre mobile.

La batterie du POCO F4 GT offre une capacité de 4700 mAh qui est accompagné d’un chargeur HyperCharge 120W. Ce dernier offre une recharge totale en moins de 20 minutes. Sur l’arrière du smartphone, nous notons aussi la présence de trois capteurs photo de 64, 8, 2 MP et d’un capteur à l’avant de 20 MP.

Pour finir, le mobile dispose de deux gâchettes rétractables magnétiques qui permettent de transformer votre smartphone en manette afin de profiter un maximum de votre écran lors de vos sessions de jeux et de rendre vos gestes plus précis.

Sur AliExpress, le smartphone gamer POCO F4 GT 128 Go est au prix de 566,70 € et la version 256 Go est au prix de 703,56 € avec la livraison gratuite.

En même temps que le smartphone, la nouvelle montre connectée POCO Watch est au prix de 43,55 € avec le code SDFRA134 sur le site d’AliExpress.



