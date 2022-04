Bon plan sur le smartphone realme 8 et sur notre sélection du jour avec des OPPO Find X5, MSI Katana...

Mettons en avant le smartphone realme 8 qui voit son prix chuter, mais aussi sur beaucoup de mobiles et d'autres produits qu'on a sélectionnés pour vous.

Nous mettons en avant aujourd'hui, le smartphone realme 8 128 Go 5G qui profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4" pour une définition de 2400 x 1050 px, au format 20:9. Le mobile embarque le SoC Mediatek Dimensity 700 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Il évolue sous Android 11 avec la sous-couche realme UI 2.0.

À l’arrière, le smartphone est doté d’un triple capteur photo avec un module principal de 48 MP, un module de 2 MP et un capteur noir et blanc. Devant, le capteur photo est de 16 mégapixels. Pour finir, le realme 8 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAH compatible avec la charge rapide 18 Watts, lui conférant une autonomie d’environ 24 h.

Sur Cdiscount, le smartphone realme 8 5G 128 Go est au prix réduit de 179 € au lieu de 259 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.





