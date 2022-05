Les smartphones POCO M3 Pro 5G, Xiaomi 11 Lite 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G à prix CASSÉS

Commençons cette sélection avec le smartphone POCO M3 Pro 5G qui profite d’une belle réduction sur le site Goboo.

Il intègre un écran LCD de 6,5" CD en définition FHD+ avec un rafraîchissement à 90 Hz. Au niveau de la dalle, nous notons la présence d’un poinçon centré DotDisplay abritant le capteur photo avant de 8 mégapixels. Le mobile est propulsé par le SoC Dimensity 700 de MediaTek épaulé par 4 à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Du côté de la photographie, le POCO M3 Pro 5G est équipé d’un triple capteur photo comprenant un module principal de 48 mégapixels, un module macro de 2 mégapixels et un second module 2 mégapixels pour capturer les données de profondeur. Pour finir, vous pourrez profiter d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18W.

Sur le site de Goboo, le smartphone POCO M3 Pro 5G 4+64 Go est au prix de 144 € avec le code GOBOO995 et la version 6+128 Go à 174 € avec le même bon de réduction.



Passons maintenant au smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui bénéficie également d’une belle réduction..

Le smartphone intègre un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d’affichage de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le mobile est propulsé par le SoC Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. De plus, le smartphone est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Au niveau de la photographie, le smartphone est pourvu d’un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. Il est aussi équipé d’un capteur de 16 mégapixels. Et enfin, le mobile est doté d’une batterie de 4250 mAh accompagné d’une charge rapide de 33 W.

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix de 231 €, la version 8+128 Go à 251 € et la version 8+256 Go à 271 € avec le code GOBOO995 sur Goboo.



