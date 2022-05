L'affaire du jour avec l'enceinte connectée Echo Dot 4 mais aussi des PC portables, montres connectées...

Aujourd’hui, nous mettons en avant l’enceinte connectée Echo Dot qui bénéficie d’une belle promotion sur Amazon.

Au niveau du design, elle est de forme sphérique afin d’optimiser la qualité studio de plus, elle est équipée d’un haut-parleur frontal de 41 mm soit 1,6". De plus, l’Echo Dot est accompagné d’un hub connecté pour les appareils du foyer, avec une prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy.

De plus, l’Echo Dot 4 permet de prendre le contrôle de votre maison connectée tout en écoutant votre musique préférée. Et pour finir, Il est possible de communiquer à travers d’autres pièces de la maison pour faire passer un message ou encore aussi passer des appels extérieurs. L’enceinte est compatible avec la technologie Bluetooth et WiFi.

Sur le site d’Amazon, l’enceinte connectée Echo Dot est au prix de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Voici d’autres bons plans que nous avons trouvés sur internet :

Smartphone

PC portable

Casque

Montre connectée

Écouteurs

Divers





Et d’autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la fête des Mères chez Xiaomi avec une cascade de bons plans pour faire plaisir à sa maman ou encore le bon plan avec le Google Pixel 6, la Galaxy Watch4, le Samsung Odyssey G7, la Lenovo Tab P11 Pro et la Xiaomi Mi 360.