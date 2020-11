Le Poco M3 à prix CASSE pour les Hottes Days et son lancement mondial à partir de 114 € !!!

Nous vous en parlions il y a deux jours, Poco a présenté son nouveau smartphone Poco M3 qui joue la carte de la polyvalence et de l'autonomie à un tarif de base agressif de 160 à 180 € selon les versions.

Le bon plan du jour est à trouver chez AlixExpress, dans la boutique officielle de Poco, qui propose le Poco M3 64 Go au prix exceptionnel de 114 € et la version 128 Go à seulement 134 € avec en prime une expédition gratuite depuis la France. Une excellente affaire donc à ne pas rater, et il faudra se montrer rapide d'ailleurs ! Pour accéder à ces tarifs, il faudra procéder de cette façon :

Pour rappel, le Poco M3 propose un grand écran 6,53 pouces LCD FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 megapixels et un ratio de 19,5:9.

L'écran limite la fatigue oculaire liée à la lumière bleue, il est encadré de deux haut-parleurs avec protection anti-poussière. Le smartphone intègre un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage avec support de la 4G (dont la bande 700 MHz), compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0, et intégration d'un port infrarouge pour le transformer en télécommande. Le Poco M3 est Dual SIM et peut intégrer une carte mémoire microSD pour étendre l'espace de stockage.

Le Poco M3 profite d'un triple capteur photo avec un module principal 48 megapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 megapixels macro et un module 2 mepapixels monochrome pour capturer les données de profondeur. La batterie de 6000 mAh offrira une autonomie très confortable, mais donne de l'embonpoint à l'appareil mobile (9,6 mm pour 198 g) avec une charge rapide 18W en USB-C. On appréciera aussi le lecteur d'empreintes sur la tranche.

Le smartphone Poco M3 fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 12 et sera disponible au prix officiel de 159,59 € en 64 o et 179,90 € en 128 Go.

Mais vous pourrez le trouver exceptionnellement pour ces Hottes Days à partir de 114 € seulement comme indiqué en début d'article !