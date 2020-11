Poco M3 : le smartphone avec batterie 6000 mAh pour moins de 200 €

La marque Poco s'installe dans le paysage mondial avec des smartphones touchant différents publics et enrichit sa gamme avec un nouveau modèle, le Poco M3. Après un Poco X3 qui mettait l'accent sur le gaming, celui-ci joue plutôt la carte de la polyvalence et de l'autonomie à un tarif plutôt agressif, tout en proposant un design sortant un peu des sentiers battus.

Le Poco M3 propose un grand écran 6,53 pouces LCD FHD+ avec encoche en goutte d'eau pour loger le capteur photo avant 8 megapixels et un ratio de 19,5:9 pour conserver une bonne prise en main.

L'écran possède une certification limitant la fatigue oculaire liée à la lumière bleue et est encadré de deux haut-parleurs avec protection anti-poussière. A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire de stockage.

De quoi lui offrir assez de performances pour un usage polyvalent, qu'il s'agisse de visionner des vidéos, consulter web et réseaux sociaux ou jouer grâce au Game Booster et à la projection sur grand écran.

Le SoC s'accompagne d'un modem 4G (dont la bande 700 MHz), d'une compatibilité WiFi Dual Band et Bluetooth 5.0 mais aussi d'un port infrarouge pour en faire une télécommande et de la radio FM. Le Poco M3 est Dual SIM et pourra accueillir une carte mémoire microSD.

A l'arrière, le bloc photo est enchâssé dans une grande plaque sombre dans la partie supérieure du smartphone et portant le logo Poco bien visible. le Poco M3 profite d'un triple capteur photo avec un module principal 48 megapixels f/1,79 et pixel binning 4 en 1, un capteur 2 megapixels macro et un module 2 mepapixels monochrome pour capturer les données de profondeur.

L'ensemble est donc assez standard et fait l'économie du zoom (cela passera par du crop avec le grand capteur) mais propose malgré un mode Nuit, du slow motion et du time lapse.

A la fois point fort et faible du smartphone, la batterie de 6000 mAh offrira une autonomie très confortable mais donne de l'embonpoint à l'appareil mobile (9,6 mm pour 198 g, c'est beaucoup) et se contente d'une charge rapide 18W en USB-C là où le Poco X3 offre 33W.

A noter que Poco met en avant les "qualités incroyables" de la batterie conçue pour offrir une durée de vie de plus de deux ans et demi sans dégradation notable. On appréciera aussi la bonne idée du lecteur d'empreintes sur la tranche, déjà très pratique et fonctionnel sur le Poco X3 NFC.

Le smartphone Poco M3 tourne sous Android 10 avec surcouche MIUI 12 et sera disponible sur le site Mi.com et sur Amazon avec des précommandes du 27 novembre au 30 novembre à tarif préférentiel :

Poco M3 en 4 / 64 Go : 129,90 € (précommande) puis 159,59 €

(précommande) puis Poco M3 en 4 / 128 Go : 149,90 € (précommande) puis 179,90 €

On pourra aussi le trouver à des prix encore plus bas chez des revendeurs comme AliExpress mais il faudra attendre le 26 novembre pour l'ajustement du tarif par rapport aux prix de référence.