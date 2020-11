Poco M3 : le smartphone se montre dans un rendu intrigant

Le smartphone Poco M3 sera présenté la semaine prochaine mais un rendu est déjà en fuite sur la Toile et dévoile un design atypique.

Après le Poco X3 lancé il y a quelques mois, la marque de Xiaomi va lancer un nouveau modèle orienté en milieu de gamme avec le Poco M3 attendu le 24 novembre et dont la configuration devrait dériver du Redmi Note 10.

Un rendu du smartphone diffusé par 91Mobiles en dit plus sur son design et montre un appareil mobile doté d'un affichage 6,53 pouces FHD+ avec une petite encoche en goutte d'eau pour le capteur photo.

Il devrait embarquer un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM / 64 Go de stockage et proposer une imposante batterie de 6000 mAh avec charge rapide 18W ou 22,5W (selon les sources).

Le plus surprenant se trouve à l'arrière du smartphone avec un gros bloc pour le triple capteur photo avec module principal 48 megapixels qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil et s'accompagne du logo Poco.

Cette disposition lui donne un aspect en deux tons par rapport à la couleur vive de la coque et rappelle quelque peu ce que propose Google avec ses smartphones Pixel. La marque Poco cherche visiblement à singulariser ses modèles, ce qui apparaissait déjà avec le dos marqué d'une bande façon voiture de sport du Poco X3.

Le tout devrait tourner sous Android 10 et avec surcouche MIUI 12 et être proposé à un tarif agressif.