Le Poco M4 en version 5G débarque en France

Dans série M de smartphones, Poco - une marque indépendante issue de Xiaomi - propose en France le Poco M4 Pro et le Poco M4 Pro 5G. Le Poco M4 de base faisait par contre exception dans l'entrée de gamme. Il arrive finalement en version 5G.

Le smartphone affiche sur un écran LCD avec définition FHD+ (2408 x 1080 pixels) de 6,58 pouces, ratio 20:9 et taux de rafraîchissement de 90 Hz (30, 60 ou 90 Hz en fonction des activités). Un dernier point notable pour ce segment. Avec protection par verre Corning Gorilla Glass, l'écran loge un capteur photo de 5 mégapixels. Le capteur d'empreintes digitales est sur le côté.

Le Poco M4 5G est équipé d'un SoC Dimensity 700 de MediaTek gravé en 7 nm (2 x ARM Cortex-A76 à 2,2 GHz + 6 x ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz). Il apporte donc une compatibilité 5G. Le SoC est associé à 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X, 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.2.

Le module photo à l'arrière est composé d'un capteur principal de 13 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels. L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18 W.

Prix et disponibilité du Poco M4 5G

Épais de 8,9 mm, le Poco M4 5G pèse 200 g. Profitant d'une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1, il fonctionne avec Android 12 et MIUI 13. L'appareil sera disponible à partir du 22 août prochain en noir, bleu et jaune sur AliExpress.

4 Go de RAM + 64 Go de stockage : 199,90 €

6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 219,90 €

Du 22 au 26 août 2022, le Poco M4 5G bénéficiera d'un prix de lancement de respectivement 178,91 € et 199,51 €, toujours sur AliExpress.