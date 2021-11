Test du Poco M4 Pro : le smartphone 5G à petit prix

Polyvalence en milieu de gamme

La gamme Poco M Pro reprend généralement les caractéristiques du modèle standard de la série Redmi Note, toutes ces marques dépendant de l’univers Xiaomi. La gamme Redmi Note 11 venant d’être annoncée, c’est sur cette base que repose en grande partie le nouveau smartphone Poco M4 Pro 5G présenté officiellement ce 9 novembre 2021.

Cela se confirme très rapidement avec un bloc photo similaire à celui du Redmi Note 11 au dos du smartphone, agrémenté d’un gros logo Poco et d’une mention “Designed by Poco”, mais avec toujours 2 capteurs photo et le reste pour la déco.

Le Poco M4 Pro vise donc le marché de milieu de gamme avec une fiche technique polyvalente offrant de la réactivité et des possibilités ludiques comme productives, avec l’avantage d’une grosse batterie de 5000 mAh assurant une confortable autonomie.

Il peut aussi être un modèle intéressant pour qui cherche un smartphone 5G à un prix très raisonnable, ce qui constitue l’autre argument fort du Poco M4 Pro.

Comme toujours, on trouvera dans la boîte le chargeur (33W) avec son câble, des écouteurs filaires et une coque de protection.

Caractéristiques du Poco M4 Pro 5G :

Android 11 avec surcouche MIUI 12.5

Affichage 6,6 pouces LCD FHD+ 90 Hz DynamicSwitch

Soc MediaTek Dimensity 810 octocore 2,4 GHz gravé en 6 nm et 5G

4 à 6 Go RAM / 64 ou 128 Go stockage

Lecteur d'empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 16 megapixels (poinçon)

Double capteur photo arrière :

- principal 50 megapixels

- ultra grand angle 8 megapixels

Enregistrement vidéo jusqu'en 1080p / 60 fps

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 33W

Connectique USB-C et Dual SIM / carte MicroSD

Prise jack 3,5 mm / NFC / port infrarouge

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 229,90 € la version 4+64 Go et 269,90 € la 6+128 Go



Il est possible de précommander le smartphone Poco M4 Pro 5G au prix réduit de 179 € au lieu de 229,90 € la version 4+64 Go et de 199 € au lieu de 269,90 € la version 6+128 Go, et ce du 9 au 14 novembre sur le site de Goboo, revendeur officiel de la marque en Espagne, avec une livraison rapide en 3 à 5 jours. Dans le cadre de cette précommande, vous obtiendrez en effet un prix réduit (199 € au lieu de 229 € et 219 € au lieu de 249 €) mais en plus un coupon de réduction de 20 € (quantité limitée) ainsi qu'un sac Poco, et les 100 premiers à le commander recevront en plus gratuitement un bracelet connecté Mi Band 6.

Un design avec un bien grand logo

Le smartphone Poco M4 Pro s’articule autour d’un grand écran 6,6 pouces FHD+ avec dalle LCD et rafraîchissement 90 Hz. L’affichage est plan avec des bordures relativement fines et un poinçon centré au sommet de l’écran pour loger le capteur à selfies de 16 megapixels.

S’il ne peut rivaliser avec un affichage AMOLED (que l’on peut trouver sur certains modèles dans la même gamme de prix), l’affichage est de bonne facture et des réglages avancés permettent de régler assez finement la température des couleurs.

Le rafraîchissement d’écran de 90 Hz utilise la technologie DynamicSwitch pour proposer plusieurs paliers en fonction des applications utilisées, de manière à réduire la consommation d'énergie. Il reste possible de le maintenir à 60 Hz si l'autonomie est privilégiée.

Le Poco M4 Pro intègre deux grilles de haut-parleurs, l’une sur la tranche inférieure et l’autre sur la tranche supérieure. Les boutons de volume sonore et d’alimentation, qui fait aussi office de lecteur d’empreintes, sont placés du même côté tandis que l’autre tranche embarque le chariot dual SIM ou SIM / carte mémoire.

La tranche inférieure comprend le connecteur USB-C et la prise jack 3,5 mm tandis que la partie supérieure dispose d’un capteur infrarouge qui pourra transformer le smartphone en télécommande pour la TV ou les équipements de salon. Toujours pratique.

A l’arrière, la coque offre une jolie teinte bleutée changeant selon l’angle de vue avec un revêtement mat et légèrement granuleux. L’ensemble est assez agréable à l’oeil et a l’avantage de ne pas accrocher les traces de doigts.

Le choix du bloc photo est plus discutable. D’abord parce qu’il est imposant tout en ne logeant finalement que deux capteurs photo et le flash. Ensuite parce que Poco a ajouté une bande sombre barrant toute la partie supérieure pour y placer son logo. On aime ou pas.

Le Poco M4 Pro intègre un capteur principal 50 megapixels (contre 48 megapixels pour le Poco M3 Pro) auquel s’ajoute un module ultra grand angle de 8 megapixels. L’intelligence artificielle est toujours de la partie pour optimiser les clichés.

La prise en main du smartphone est bonne grâce à ses tranches arrondies coté coque malgré ses dimensions assez imposantes. Il faut dire qu’il embarque une batterie de 5000 mAh !

Performances et interface

Pour le Poco M4 Pro, la marque troque le Dimensity 700 du M3 Pro pour un SoC Dimensity 810 de MediaTek, toujours avec la 5G intégrée. Ce type de processeur mobile a l’avantage d’une certaine polyvalence avec une partie d’intelligence artificielle avancée tout en conservant une faible consommation d’énergie.

Il n’ira pas très haut dans les benchmarks mais saura fournir une expérience de qualité au quotidien, pourvu qu’on ne lui impose pas des applications trop lourdes. L’usage au quotidien est parfaitement fluide pour les tâches courantes et l'on pourra jouer à la plupart des jeux dans de bonnes conditions, d'autant plus que le smartphone intègre un mode d'optimisation.

La plate-forme matérielle est compatible 5G (uniquement sub-6 GHz) et permettra donc d’accéder aux réseaux de nouvelle génération des opérateurs.

Les résultats en benchmark sont donc modérés avec 590 points en test single core et 1809 points en test multicore sur Geekbench ou un score de 352 000 points sur AnTuTu mais cela ne doit pas rebuter : le smartphone est à l’aise et accompagnera sans peine l’utilisateur tout au long de la journée.

Et ce d’autant plus que la batterie de 5000 mAh assure une très confortable autonomie de deux bonnes journées de fonctionnement en usage modéré mixte. La recharge rapide 33W sera un plus par rapport aux 18W de la génération précédente et raccourcit sensiblement le temps de charge.

Le Poco M4 Pro est livré avec MIUI 12.5, la surcouche de Xiaomi qui combine fluidité et réglages de personnalisation. Que l’on souhaite un tiroir d’applications ou une présentation directe sur l’écran d’accueil, que l’on veuille activer le mode sombre ou personnaliser les icônes, la présentation des applications ou vérifier quelles applications ont accès au micro ou au capteur photo, il y a un réglage pour tout.

Un peu (trop ?) d'applications pré-installées

L’interface, qui repose sur Android 11, est très fluide et lisible. On pourra éventuellement regretter la présence d’applications pré-installées avec plusieurs jeux et applications, à l’heure où la tendance serait plutôt au dépouillement, mais l’utilisateur trouvera ainsi directement plusieurs applications incontournables ou presque, en plus des applications Poco Store et Poco Community.

Une application sécurité regroupe les grands utilitaires pour maintenir le smartphone au meilleur de sa forme, du nettoyage des applications à celui des caches en passant par l’antivirus et la gestion de la batterie.

Un capteur 50 megapixels à tout faire

Si le Poco M4 Pro dispose d’un gros bloc photo, il n’embarque pourtant que deux capteurs. Le premier est un module de 50 megapixels qui va remplacer celui de 48 megapixels présent sur le M3 Pro et avoir un rôle polyvalent, pour le zoom, notamment.

Le second module est un ultra grand angle de 8 megapixels qui offrira un bel angle de vision (et des aberrations en bordure de lentille relativement maîtrisées), mais demandera beaucoup de lumière.

Le Poco M4 Pro propose un zoom x2 qui est en fait un crop réalisé avec le module 50 MP et un zoom numérique allant jusqu’à x10 (inutilisable ou presque à partir de x4). Le module principal capte bien la lumière, même en environnement assombri en ce début novembre.

Il produit des clichés de 12 megapixels assez détaillés et lumineux, avec des pertes de détails limitées. On pourra également l’utiliser pour prendre ponctuellement des clichés de 50 megapixels qui pèseront alors dans les 8 à 10 Mo et conserveront un maximum de détails (même si la différence n’est pas flagrante au premier abord).

Un mode Nuit est présent qui captera un peu plus de lumière dans les clichés, mais ne changera pas fondamentalement le résultat, très dépendant de l’éclairage résiduel. Les amateurs de photo pourront se retrouver un peu à l’étroit avec le Poco M4 Pro sur la partie photo, à défaut de vrai zoom ou de macro.

A l’avant, le capteur photo de 16 megapixels se défend bien pour tirer le portrait même lorsque la luminosité n’est pas favorable. On retrouvera tout un ensemble d’effets pour embellir la photo en lissant le grain de peau ou en affinant le visage, et jusqu’aux yeux agrandis.

Côté vidéo, le Poco M4 Pro peut enregistrer jusqu’en 1080p 60 fps avec stabilisation et un minimum de réglages à disposition.

Conclusion

Le smartphone Poco M4 Pro joue la carte de la polyvalence et de la compatibilité 5G à petit prix en faisant légèrement évoluer la fiche technique par rapport à la génération précédente.

Reprenant les bases du Redmi Note 11, il propose un grand affichage LCD 6,6 pouces FHD+ 90 Hz de bonne facture et offrant un certain nombre de paramètres pour le régler au mieux.

Le passage au SoC Dimensity 810 permet d'améliorer légèrement les performances tout en maintenant un profil de consommation d'énergie assez bas. Avec en plus la batterie de 5000 mAh embarquée, le smartphone offre une belle endurance.

On pourra aussi bien jouer, profiter de la partie multimédia ou se montrer productif, même si tout ne sera pas possible avec cette plate-forme. Dommage que l'on retrouve tant d'applications / jeux pré-installés, à rebours des tendances.

L'esthétique évolue vers un grand bloc photo avec toujours un énorme logo Poco barrant la partie supérieure, le tout avec un revêtement granuleux ne laissant pas de traces de doigts et assurant un bon grip.

La partie photo se résume à deux capteurs photo (exit le module macro dédié). Le capteur principal de 50 megapixels servira à tout faire et s'en sort correctement en forte luminosité et même quand elle vient à baisser.

La contrepartie est que le spectre d'usage est assez restreint. Si l'on peut profiter de l'ultra grand angle, le zoom se limite à du x2 et il n'y a pas de mode macro dédié. On trouve tout de même de quoi faire d'intéressants portraits, tandis que le capteur à selfies répond présent dans la plupart des conditions de luminosité.

La force de ce smartphone, c'est aussi son rapport qualité / prix qui en fait un smartphone 5G très abordable (sub-6 GHz) et offrant l'essentiel sans se ruiner. Un bon choix donc.

Pour rappel vous pouvez précommander le smartphone Poco M4 Pro 5G au prix réduit de 179 € au lieu de 229,90 € la version 4+64 Go et de 199 € au lieu de 269,90 € la version 6+128 Go, et ce du 9 au 14 novembre sur le site de Goboo, revendeur officiel de la marque en Espagne, avec une livraison rapide en 3 à 5 jours. Dans le cadre de cette précommande, vous obtiendrez un prix réduit (199 € au lieu de 229 € et 219 € au lieu de 249 €) mais en plus un coupon de réduction de 20 € ainsi qu'un sac Poco, et les 100 premiers à le commander recevront en plus gratuitement un bracelet connecté Mi Band 6.