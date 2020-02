Poco X2 : le smartphone annoncé avec Snapdragon 730G à bord

C'est en Inde, marché mobile dynamique qui avait incité Xiaomi à créer la marque Poco pour y répondre plus spécifiquement, que se dévoile un nouveau smartphone Poco X2 deux ans après un Poco F1 qui avait agréablement surpris par sa configuration haut de gamme pour un tarif très attractif.

Le nouveau smartphone ne suit pas exactement ses traces (ce sera sans doute pour un Poco F2 plus tard dans l'année) et s'oriente cette fois vers le grand milieu de gamme.

Le Poco X2 n'est pas totalement un inconnu puisqu'il est essentiellement un Redmi K30 qui profite tout de même de l'ajout d'un refroidissement liquide pour accompagner son SoC Snapdragon 730G avec 6 à 8 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

L'écran est de type LCD IPS et offre une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un rafraîchissement de 120 Hz. Un double poinçon dans l'écran permet de loger des capteurs 20 + 2 megapixels tandis que la configuration à l'arrière est de quatre modules : 64 + 8 (ultra grand angle) + 2 (macro) + 2 (infos de profondeur) mégapixels.

Le Poco X2 propose une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 27W et intègre un lecteur d'empreintes sur la tranche. Le tout fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11.

En Inde, les prix s'établissent comme suit :