Poco X2 : la copie du Redmi K30 se dévoile en images

La marque Poco, désormais "indépendante" vis à vis de Xiaomi, va présenter un nouveau smartphone le 4 février prochain. Après le Poco F1 de 2018 qui avait marqué les esprits par son excellent rapport qualité / prix, c'est un Poco X2 qui est attendu.

Le modèle devrait cette fois se positionner en milieu de gamme et tout laisse penser qu'il s'agira essentiellement d'un rebranding du Redmi K30 lancé en décembre dernier, au moins du côté du hardware.

Même affichage avec double poinçon et rafraîchissement 120 Hz, même quadruple capteur photo arrière avec module principal de 64 megapixels et donc même SoC Snapdragon 730G qui en fera au passage un smartphone taillé pour le gaming.

Les différents éléments se confirment avec l'apparition des premiers rendus repérés par GizmoChina et qui donnent une idée du prix : 18 999 roupies (241 € environ) pour une configuration 6 Go RAM / 64 Go stockage.

Le Poco X2 profitera aussi de la même batterie de 4500 mAh que son modèle et il n'est donc pas le successeur direct du Poco F1 que pouvaient espérer les fans de la marque.

Mais il est déjà question du lancemen tà venir d'un Poco F2 qui serait, lui, doté d'un SoC Snapdragon 865 et offrirait une compatibilité 5G...