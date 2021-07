Poco X3 GT : le smartphone avec Dimensity 1100 et charge rapide 67W

Le fabricant Poco (dépendant de Xiaomi) prépare une nouvelle variation du modèle Poco X3 avec un processeur plus musclée et une charge encore plus rapide. Le Poco X3 GT devrait être dévoilé en fin de mois et constitue une déclinaison du Redmi Note 10 Pro dont il reprend une partie des caractéristiques.

Le smartphone offrira un grand affichage 6,6 pouces FHD+ (dalle LCD IPS) avec rafraîchissement 120 Hz et verre protecteur Gorilla Glass Victus. Il sera équipé d'un SoC Dimensity 1100 avec de la RAM LPDDR4x et du stockage UFS 3.1.

A l'arrière, on trouvera un bloc photo avec capteur principal de 64 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels, une combinaison assez classique, sans compter à l'avant un module à selfies de 16 megapixels.

Le Poco X3 GT devrait conserver la caractéristique d'une grande batterie de 5000 mAh avec l'atout d'une charge rapide 67W. Le tout fonctionnera sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.5 de Xiaomi.

Reste à en connaître le prix mais il devrait rester agressif, conformément aux habitudes de la marque.