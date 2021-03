Xiaomi Redmi Note 10 / 10S / 10 Pro : les smartphones avec écran AMOLED et un modèle 5G à petit prix

La série Redmi Note fait partie des modèles connaissant un beau succès et les Redmi Note 9 ont connu de multiples variations pour faire durer le plaisir. Voici maintenant venir les smartphones Redmi Note 10 qui veulent eux aussi constituer un bon compromis entre performances et prix.

Trois modèles ont été annoncés aujourd'hui : Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10 Pro Max avec une montée des caractéristiques, un écran AMOLED pour toutes les variantes et des SoC Snapdragon ou Helio / Dimensity.

Le Redmi Note 10 offre un affichage 6,43 pouces en 60 Hz avec dalle Super AMOLED et processeur Snapdragon 678 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

On notera la présence d'une solide batterie 5000 mAh avec charge rapide 33W. A l'arrière, le bloc photo multiplie toujours les capteurs pour couvrir un maximum de scénarios.

Pour le Redmi Note 10, le choix se porte sur un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels, un module macro 2 megapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 megapixels. A l'avant, le capteur à selfies de 13 megapixels est logé dans un poinçon centré.

Le Redmi Note 10S reprend les mêmes caractéristiques que le Redmi Note 10 mais troque le capteur principal pour un module 64 megapixels et embarque un SoC Helio G95 de MediaTek.

Jusqu'à 108 megapixels

Le Redmi Note 10 Pro bascule sur un affichage AMOLED 6,67 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et un SoC Snapdragon 732G accompagné de 6 à 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

On trouve sur ce modèle une batterie de 5020 mAh avec charge 33W et un capteur photo principal passant à 108 megapixels, avec un capteur photo frontal de 16 megapixels.

Xiaomi met l'accent sur les qualités du grand capteur et du pixel binning 9 en 1, ainsi qu'une grosse partie algorithmique permettant d'offrir de multiples modes photographiques, tandis que le capteur macro passe à 5 megapixels.

Redmi Note 10 5G

Si la gamme Redmi Note 10 reste en 4G, Xiaomi n'oublie pas d'ajouter un Redmi Note 10 5G. Ce modèle reprend le design du Redmi Note 10 Pro mais intègre un affichage 6,5 pouces AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz adaptatif.

Il embarque un SoC Dimensity 700 5G gravé en 7 nm et intégrant un modem 5G sub-6 GHz avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

On trouvera toujours un grand bloc photo à l'arrière avec un module principal de 48 megapixels et une grande batterie de 5000 mAh avec charge 18W. La force du modèle vient aussi de son prix puisque le Redmi Note 10 5G est annoncé à partir de 199 dollars seulement, avec une disponibilité en avril.

Xiaomi annonce déjà l'arrivée du Redmi Note 10 mi-mars en France au pris de 199 € en version 4 / 128 Go chez Bouygues Telecom, dans les grandes enseignes et sur Mi.com et boutiques Mi Store.

La disponibilité et les prix des autres smartphones lancés en France seront indiqués le 16 mars.