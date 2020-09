Poco X3 NFC : le nouveau smartphone gaming déjà disponible en France à prix réduit chez Xiaomi

C'est hier qu'a eu lieu la conférence de presse de Poco, de l'univers Xiaomi, avec une présentation détaillée des caractéristiques, du prix et de la disponibilité du Poco X3 NFC, leur nouveau smartphone gaming affiché à un prix très agressif.

Ce dernier se positionne sur le créneau du gaming tout en restant sur une catégorie de milieu de gamme avec un prix officiel à partir de 229 € seulement, belle prouesse compte tenu des caractéristiques du smartphone.

Pour rappel, ce dernier est le premier smartphone du marché à intégrer le nouveau SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage (extensible par carte mémoire). Il dispose de l'environnement Snapdragon Elite Gaming, et développe une puissance de traitement de 3,6 TOPS !

Et pas de souci de surchauffe, le Poxo X3 possède un système de refroidissement LiquidCool Technology 1.0 Plus mais aussi la fonction Game Turbo 3.0 qui optimisera les composants pour des performances optimales.

Le Poco X3 NFC dispose d'un grand affichage de 6,67 pouces FHD+ avec poinçon central qui offre un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz pour des animations parfaitement fluides et un échantillonnage 240 Hz pour une réactivité sans faille, sans oublier le retour haptique et un double haut-parleur pour une expérience immersive.

Et pour préserver l'autonomie, le rafraîchissement tombe automatiquement à 50 Hz lorsque l'affichage est fixe avec la fonction DynamicSwitch. La batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W ( chargeur inclus) assurera une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

Enfin, à l'arrière, on trouvera un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 megapixels Sony IMX 686, + un ultra grand-angle, + un module macro et enfin un module de capture des données de profondeur, bref très complet.

Pour en terminer, le Poco X3 NFC possède une prise jack 3,5 mm, une connectique USB-C, et le mode sans contact NFC en plus du WiFi et du Bluetooth. Pour la partie cellulaire, on reste sur de la 4G via le modem Snapdragon X15 intégré.

A bord, on trouvera MIUI 12 for Poco avec le launcher Poco et le fabricant annonce la mise à disposition du code source pour permettre une personnalisation directe par les utilisateurs (avertis).

Proposé officiellement à la vente en France le 10 septembre à 13h, Xiaomi lance déjà les hostilités avec un lancement anticipé sur sa boutique officielle chez AliExpress avec en prime des prix réduits, une livraison gratuite et un produit déjà en stock, y compris depuis la France. Attention la promotion ne durera que 48h à partir de ce 8 septembre 9h (heure française) jusqu'au 10 septembre 9h.

Vous trouverez ainsi les :