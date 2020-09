Poco X3 NFC : caractéristiques, prix et disponibilité du smartphone gaming sous Snapdragon 732G

La marque Poco épaulée par Xiaomi s'est spécialisée dans les smartphones aux performances équilibrées mais proposés à des tarifs très compétitifs. Son dernier-né, le Poco X3 NFC, se positionne sur le créneau tendance du gaming tout en restant sur une catégorie de milieu de gamme évitant une flambée du prix.

C'est le premier du marché à se doter du nouveau SoC Snapdragon 732G, plus performant que le Snapdragon 730G et toujours doté de fonctions spéciales gaming représentées par la lettre G.

Gravé en 8 nm chez Samsung, doté de 8 coeurs avec une cadence de 2,3 GHz, et épaulé par 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage (extensible par carte mémoire), il sait se montrer polyvalent tout en offrant des capacités pour le jeu, avec l'environnement Snapdragon Elite Gaming, et en intelligence artificielle (3,6 TOPS de puissance de traitement).

A ceci s'ajoute un système de refroidissement LiquidCool Technology 1.0 Plus (avec un caloduc plus gros de 70% par rapport à la version 1.0) pour prolonger les sessions de jeu sans échauffer le SoC. Le smartphone embarque par ailleurs une fonction Game Turbo 3.0 qui optimisera les composants pour des performances optimales.

Mais ce n'est pas son seul atout en la matière ! Le Poco X3 NFC propose un grand affichage 6,67 pouces FHD+ avec poinçon central qui offre un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz pour des animations parfaitement fluides et un échantillonnage 240 Hz pour une réactivité sans faille, et retour haptique et un double haut-parleur pour une expérience immersive.

Poco n'oublie cependant pas l'autonomie avec par exemple la capacité à ramener l'écran à un rafraîchissement de 50 Hz lorsque l'affichage est fixe : c'est le DynamicSwitch. Il s'adapte également en passant d'une application à une autre pour éviter le gaspillage d'énergie.

Mais le smartphone aura de la ressource puisqu'il embarque une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W ( chargeur inclus), pour 10 heures continues de gaming annoncées ou deux jours d'utilisation, avec technologie MMT pour une charge plus rapide et homogène.

A l'arrière, en partie haute d'un dos bicolore façon voiture de course et marqué d'un imposant logo Poco aux teintes changeantes, un quadruple capteur photo est présent dont le module principal est de 64 megapixels Sony IMX 686, avec un ultra grand angle, un module macro et un module de capture des données de profondeur qui le rendent assez complet.

Le Poco X3 NFC possède toujours une prise jack 3,5 mm sur la tranche inférieure, à côté de la connectique USB-C, et, comme son nom l'indique, propose le mode sans contact NFC en plus du WiFi et du Bluetooth. Pour la partie cellulaire, on reste sur de la 4G via le modem Snapdragon X15 intégré.

A bord, on trouvera MIUI 12 for Poco avec le launcher Poco et le fabricant annonce la mise à disposition du code source pour permettre une personnalisation directe par les utilisateurs (avertis).

A quel prix seront proposées les deux variantes du Poco X3 NFC ? La marque fait fort de nouveau, avec une possibilité de l'acheter par exemple sur le site officiel de Xiaomi ou bien via Amazon à partir du 10 septembre, à tarif préférentiel :