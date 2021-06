Smartphones Poco X3 / X3 Pro, F3 et M3 : GROSSES promotions avec d'autres produits Xiaomi

Le dernier téléphone de chez Poco, le smartphone Poco X3 Pro, montre, comme tous les modèles de la marque de l'univers Xiaomi, un excellent rapport qualité / prix. Aujourd'hui, on peut se procurer chez AliExpress le Poco X3 Pro 6+128 Go au prix réduit de 167 € avec le code de réduction AESOLDES20, mais aussi le Poco X3 Pro 8+256 Go au tarif de 180 € avec le code AESOLDES25, les deux étant expédiés gratuitement d'Espagne.

Le X3 Pro possède le processeur Snapdragon 860 avec jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage et 6 à 8 Go de RAM et un écran LCD de 6,67 pouces avec un poinçon pour le capteur photo qui permet un rafraîchissement 120 Hz avec échantillonnage tactile 240 Hz pour une fluidité améliorée. Pour finir, ce smartphone permet de longs moments de jeux sans surchauffe grâce à son refroississement LiquidCool Technology 1.0.

Du point de vue autonomie, le Poco X3 Pro permet jusqu'à deux jours d'utilisation grâce à sa batterie de 5160 mAh et sa charge rapide de 33 Watts. Équipé d'un quadruple capteur photo, le smartphone autorise des photos de 48 mégapixels avec son module principal, un capteur macro de 2 mégapixels, un ultra grand angle de 119 degrés et pour finir un capteur de récupération de données de profondeur.

Actuellemnt on peut se procurer le Poco X3 Pro 6+128 Go au prix réduit de 167 € avec le code de réduction AESOLDES20, mais aussi le Poco X3 Pro 8+256 Go au tarif de 185 € avec le même code, les deux expédiés d'Espagne.

Quant au Poco M3 Pro 5G, arrivé en France depuis un mois, il possède un écran de 6,5 pouces LCD en définition FHD+ avec un poinçon centré DotDisplay et un capteur photo avant de 8 megapixels.

La charge rapide 18W de la batterie de 5000 mAh permet un rechargement en moins de deux heures. Le smartphone intégre un processeur Dimensity 700 octocore avec 2.2 Ghz de fréquence maximale gravé en 7 nm, de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 de mémoire de stockage.

On peut compter aussi sur son lecteur d'empreintes, sa prise jack 3.5 mm, son port USB-C, un capteur infrarouge, pour faire de votre smartphone votre télécommande et un module sans contact NFC.

Le Poco M3 Pro 5G propose trois capteurs photo comprenant un module principal de 48 megapixels, un module de 2 megapixels pour les données de profondeur et un de 2 mp pour la macro.

On peut donc acquérir le Poco M3 Pro 4+64 Go au prix réduit de 135 € avec le code de réduction AESOLDES12, mais aussi le Poco M3 Pro 6+128 Go au tarif de 145 € avec code AESOLDES20, les deux éant expédiés gratuitement d'Espagne.

À ne pas rater aussi les autres promotions suivantes:

Poco :



Xiaomi :



Et n'oubliez pas notre précédent bon plan avec les MEGA promotions chez Fnac - Darty avec jusqu'à -50% de réduction et notre sélection des MEGA promotions pour le Prime Day d'Amazon.