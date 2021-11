POCO X3 Pro : petit prix sur le smartphone pour le Black Friday, mais aussi Roborock, Xiaomi...

Aujourd’hui, sur eBay avec la boutique Gshopper, le smartphone POCO X3 Pro 8+256 Go bénéficie d’une très belle promotion.

Le smartphone est pourvu d’une dalle LCD de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 px et un rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le X3 Pro est équipé du SoC Snapdragon 860 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, on note la présence de quatre capteurs avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP, un capteur macro 2 MP et aussi un capteur de profondeur. Pour la face avant, un objectif de 20 MP est très utile pour faire des selfies.

Pour finir, au niveau de l’autonomie, on note la présence d’une batterie de 5160 mAh qui permet jusqu’à deux jours d’utilisation et se charge en moins d’une heure grâce à son chargeur rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro 8+256 Go est au prix réduit de 210 € sur le site d’eBay avec la livraison est gratuite.



D’autres promotions sont disponibles également chez Gshopper mais sur la plateforme AliExpress:



