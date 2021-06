Le smartphone Poco X3 Pro à seulement 209€ au lieu de 299€ chez Cdiscount uniquement aujourd'hui !

Le smartphone Poco X3 Pro est le dernier-né de chez Poco et possède un excellent rapport qualité vs prix, comme d'ailleurs tous les modèles de chez Poco de l'univers Xiaomi. Cdiscount propose aujourd'hui seulement une vente flash très intéressante avec le Poco X3 Pro 8+256 Go affiché à seulement 209 € au lieu de 299 € avec une livraison rapide. Alléchant.

Pour rappel le X3 Pro dispose d'un affichage LCD de 6,67 pouces, avec un poinçon pour le capteur photo avant, qui gère un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz pour plus de fluidité. Le processeur est un SoC Snapdragon 860 épaulé par 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage. Enfin, il possède un refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 permettant de longues sessions de gaming sans surchauffe.

Au niveau photo, un quadruple capteur photo est présent avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 mégapixels et enfin un capteur de récupération des données de profondeur. Sa batterie de 5160 mAh permet deux jours d'autonomie et supporte la charge rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro 8+256 Go est disponible uniquement aujourd'hui chez Cdiscount à seulement 209 € au lieu de 299 € avec la livraison gratuite rapide.

Vous pourrez également trouver le Poco X3 64 Go à 158 € au lieu de 269 €, toujours chez Cdiscount.



Signalons également de très belles promotions sur la boutique offiicelle de Poco chez AliExpress sur tous les modèles de la gamme.

Et pour rappel, n'oubliez pas de consulter notre dernier bon plan concernant l'Amazon Prime Day avec déjà de très nombreuses offres disponibles pour vous faire patienter !