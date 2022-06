Le POCO X4 GT avec Dimensity 8100 et écran LCD à 144 Hz

En plus du POCO F4, la marque POCO introduit le POCO X4 GT censé être axé sur les performances. À cet effet, il est équipé d'un Dimensity 8100 de MediaTek cette fois-ci gravé en 5 nm (TSMC) pour une meilleure efficacité énergétique.

C'est un SoC (5G) dont la sortie est récente. Il a une configuration avec 4 x ARM Cortex-A78 à 2,85 GHz et 4 x ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz. La partie graphique est avec GPU Mali G610 qui est 30 % plus rapide que la génération précédente. Le Dimensity 8100 est associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Pour le refroidissement, la technologie LiquidCool 2.0 est de la partie, ainsi qu'une chambre à vapeur qui comprend sept couches de graphite. Pour le gaming et en matière de FPS, le POCO X4 GT ferait jeu égal avec le POCO F4 GT équipé d'un Snapdragon 8 Gen 1 à température similaire… voire plus basse.

Écran LCD à 144 Hz et charge rapide 67 W

L'affichage n'est toutefois pas à technologie OLED mais LCD avec un écran de 6,6 pouces en FHD+ et ratio 20,5:9. POCO vante un écran capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs. C'est en outre un taux de rafraîchissement de jusqu'à 144 Hz (et taux d'échantillonnage tactile de 270 Hz).

Pour la partie photo et hormis le design, le POCO X4 GT ne se distingue pas beaucoup du POCO F4, si ce n'est l'absence de la stabilisation optique de l'image avec le module principal de 64 mégapixels. Il est aussi accompagné d'un grand-angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 16 mégapixels.

Un peu plus lourd (200 g) et plus épais (8,87 mm), le POCO X4 GT embarque une batterie de plus grosse capacité à 5080 mAh et avec toujours la charge rapide filaire de 67 W. Une charge complète de 0 à 100 % s'opère en 46 minutes.

En trois couleurs (noir, argent et bleu) et deux configurations, le POCO X4 GT sera disponible à :

379,90 € : 8 Go + 128 Go

429,90 € : 8 Go +256 Go

Du 04 juillet 13h au 09 juillet, une offre spéciale de lancement permettra de bénéficier d'une réduction de 80 €.