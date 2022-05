Poco X4 GT : premières informations sur le smartphone avec écran 144 Hz

Les premières données concernant un nouveau modèle Poco X4 GT commencent à circuler sur la Toile. Milieu de gamme et plutôt bien équipé.

La marque Poco pourrait bien continuer d'étoffer sa gamme X4 avec un modèle Poco X4 GT dont la référence est apparue récemment via la base de données IMEI : 22041216G.

Le leaker Yogesh Brar indique qu'il devrait être dérivé du futur Redmi Note 11T dont l'annonce est imminente et proposer une belle configuration en milieu de gamme. On s'attend donc à un affichage 6,6 pouces FHD+ restant sur une dalle LCD mais offrant un rafraîchissement d'écran de 144 Hz, assez rare en dehors de quelques smartphones gaming et donc supérieur aux 120 Hz du Poco X3 GT.

Poco X3 GT

Dimensity 8100 et charge filaire 67W

En poinçon, un module 20 megapixels centré permettra de réaliser des selfies et le lecteur d'empreintes devrait logiquement être positionné sur la tranche, au niveau du bouton d'alimentation.

Il proposera un SoC Dimensity 8100 avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, tandis que la batterie de 5000 mAh offrira une charge rapide filaire de 67W.

La partie photo devrait rester assez classique avec un module principal grand angle de 48 megapixels, un ultra grand angle 8 megapixels et un troisième capteur de 2 megapixels.

Il n'y a pas de date de lancement précise mais l'annonce officielle devrait intervenir dans les prochaines semaines, précise le leaker. Il est attendu avec Android 12 à bord et la surcouche MIUI 13.