Xiaomi Redmi Note 11 / Note 11 Pro / Note 11 Pro Plus : la charge rapide jusqu'à 120W

Xiaomi dévoile sa gamme Redmi Note 11, avec des déclinaisons Pro et Pro Plus pour occuper le segment de milieu de gamme grâce à une fiche technique polyvalente associée à un tarif attractif.

Le groupe Xiaomi a levé le voile comme prévu sur la gamme Redmi Note 11 qui constitue l'une des séries à succès de la marque grâce à son bon rapport qualité / prix.

Elle est aussi le point de départ d'une série de déclinaisons et de variantes que l'on retrouvera sous d'autres marques comme Poco. Le Redmi Note 11 constitue l'offre standard et propose un grand affichage 6,6 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz et dalle LCD dans laquelle on trouvera un poinçon centré pour le capteur à selfie de 16 megapixels.

Le SoC à bord est de type MediaTek Dimensity 810 (en remplacement du Snapdragon 678 du Redmi Note 10) avec jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une compatibilité 5G.

Au dos, le smartphone propose un triple capteur photo avec module principal de 50 megapixels (contre 48 megapixels pour la version précédente) auquel s'ajoute un ultra grand angle 8 megapixels.

On pourra aussi compter sur une batterie offrant une généreuse capacité de 5000 mAh et une charge rapide 33W. Le lecteur d'empreintes est logé sur la tranche et l'on trouvera toujours une prise casque. Les tarifs (chinois) vont de 1199 yuans (160 € environ) en 4 / 128 Go à 1699 yuans (228 € environ) pour la version 8 / 256 Go.

Redmi Note 11 Pro, avec charge 67W

Le Redmi Note 11 Pro se veut plus ambitieux avec un affichage 6,67 pouces FHD+ qui passe à l'AMOLED et offre un rafraîchissement d'écran de 120 Hz. Il est aussi doté d'un SoC Dimensity 920 avec jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la batterie de 5160 mAh offre une charge plus rapide à 67W.

Le capteur photo principal est aussi plus consquéquent puisqu'il s'agit d'un module 108 megapixels, avec un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels. Les tarifs iront de 1599 yuans (214 €) en 6 / 128 Go à 2099 yuans (281 €) pour la version 8 / 256 Go.

Redmi Note 11 Pro Plus, avec charge 120W

Le gros morceau de la nouvelle gamme est bien sûr le Redmi Note 11 Pro Plus qui propose un affichage 6,67 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, échantillonnage tactile 360 Hz et toujours un poinçon centré pour le capteur photo 16 megapixels à l'avant.

Il embarque lui aussi un SoC Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Et si la capacité de sa batterie est ramenée à 4500 mAh, il offre une charge rapide de 120W qui chargera complètement le smartphone en moins de 20 minutes, voire en 15 minutes avec le mode Mi Turbo.

Xiaomi confirme ainsi son intention de diffuser la charge 120W sur des modèles divers et pas forcément premium. A l'arrière, le smartphone profite d'un capteur principal 108 megapixels de type Samsung Isocell HM2, avec un ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 2 megapixels.

Le son est optimisé par JBL et le smartphone supportera le Dolby Atmos. Ne manque que l'étanchéité qui reste limitée avec une certification IP53.

Le Redmi Note 11 Pro Plus est annoncé à des prix allant de 2099 yuans (281 €) à 2299 yuans (308 €).

En attendant une disponibilité officielle en France, on pourra déjà essayer d'acquérir le Redmi Note 11 moins cher sur Aliexpress.