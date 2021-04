Podcasts payants : Spotify lancerait des abonnements sans prélever de commission

Pour son service de streaming de musique, Spotify revendique plus de 2,2 millions de podcasts. À l'occasion de son événement Stream On en février dernier, le groupe suédois a mis en avant plusieurs outils de monétisation pour les podcasts.

Outre une place de marché publicitaire audio Spotify Audience Network grâce à laquelle les annonceurs vont notamment pouvoir acheter des espaces publicitaires dans des podcasts, Spotify va s'ouvrir aux podcasts payants.

D'ici quelques jours désormais, Spotify va introduire une possibilité de monétisation pour des podcasts qui pourront proposer des abonnements payants. Depuis l'annonce en février par Spotify, Apple a dévoilé la semaine dernière Apple Podcasts Subscriptions… et pour ainsi dire la même chose.

À partir du mois de mai, les créateurs et studios de podcasts seront en mesure de vendre des abonnements sur Apple Podcasts. Ils pourront définir eux-mêmes le prix de chaque abonnement. Néanmoins, Apple touchera une commission de 30 % sur les revenus des abonnements, et elle descendra à 15 % au bout d'un an d'abonnement.

La commission d'Apple s'ajoutera à l'abonnement au programme Apple Podcasters - 19,99 $ pas an - pour bénéficier des outils permettant de proposer des abonnements premium sur Apple Podcasts.

Selon Variety, Spotify a l'intention de lancer sa solution sans prélever la moindre commission contrairement à Apple, et sans la nécessité pour les créateurs de podcasts de s'abonner à un service. Une nouvelle opposition entre Apple et Spotify après la question des commissions avec l'App Store...