Les podcasts d'Apple et Spotify via Amazon Alexa

L'assistant Alexa d'Amazon gère les podcasts d'Apple et Spotify. Une possibilité qui concerne les États-Unis pour le moment.

Ce sont des annonces qui concernent pour le moment les utilisateurs aux États-Unis. Avec des appareils équipés de l'assistant Alexa d'Amazon, ils ont la possibilité de demander l'écoute de podcasts d'Apple et Spotify (Free et Premium), et avec le contrôle vocal que cela implique.

Au-delà de la concurrence que se livrent Apple et Spotify, la disponibilité de l'écoute des émissions d'Apple Podcasts via Alexa est notable. Apple livre en effet à Amazon une fonctionnalité proposée avec son HomePod.

Les relations entre Amazon et Apple ont récemment évolué. Il y a par exemple eu l'arrivée d'Apple Music sur Amazon Echo ou encore la disponibilité de l'application Apple TV sur Fire TV d'Amazon, notamment en rapport avec l'accès à Apple TV+.

De son côté, Amazon a fait réapparaître des produits vendus directement par Apple sur sa plateforme de vente en ligne, exception faite… du HomePod.