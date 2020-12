Podcasts : Amazon rachète Wondery

En début de mois, le Wall Street Journal (WSJ) avait évoqué des négociations exclusives entre Amazon et la start-up Wondery spécialisée dans l'édition de podcasts. Amazon a annoncé hier avoir signé un accord pour le rachat de Wondery.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais le WSJ avait fait mention de négociations à plus de 300 millions de dollars. Dans un communiqué, le groupe de Jeff Bezos indique que lorsque l'accord sera finalisé, Wondery rejoindra Amazon Music.

" Wondery est un éditeur de podcasts innovant qui a fait ses preuves dans la création et la production de podcasts très appréciés qui divertissent et instruisent les auditeurs. " Amazon précise que les podcasts Wondery demeureront accessibles via divers fournisseurs.

Pour concurrencer Spotify dans le podcast

" Avec Wondery, nous continuerons d'attirer davantage de clients vers le streaming à mesure que nous élargissons notre sélection et en nous assurant que nos clients trouvent, découvrent et écoutent les créateurs et les artistes qu'ils apprécient ", écrit l'équipe Amazon Music.

Avec le rachat de Wondery, Amazon s'inscrit dans la direction prise par Spotify qui avait notamment racheté Gimlet Media - une autre plateforme de podcasts - l'année dernière pour 230 millions de dollars.

Ce n'est que récemment que le support des podcasts a fait son apparition pour Amazon Music. Depuis le mois de septembre dernier, cela concerne l'application Amazon Music pour Android et iOS, ainsi que depuis des appareils Amazon Echo. Toutefois, uniquement dans une poignée de pays pour le moment (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Japon).