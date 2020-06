Pokémon Unite : un nouveau MOBA a venir sur Android, iOS et Switch

Les mois prochains devraient être l'occasion de voir arriver plusieurs jeux tirés de la franchise Pokémon. Après avoir annoncé Pokémon Smile, Café Mix et Pokémon Snap, voilà que la Pokémon Company et Tencent annoncent avoir trouvé un accord pour la diffusion de Pokémon Unite.

Tencent, le géant du mobile en Chine permettra ainsi au titre de s'inviter dans l'Empire du Milieu plus facilement, le titre exploitant un jeu particulièrement populaire dans le pays : le MOBA.

Pokémon Unite sera donc un jeu qui proposera des combats stratégiques en temps réel avec des équipes de 5 joueurs. Un type de jeu particulièrement adapté aux streams et à la compétition eSport.

C'est TiMi Studio qui développera le titre, une filiale de Tencent qui s'est spécialisée dans le jeu sur mobile et qui est déjà à l'origine du MOBA Honor of Kings, Call of Duty : Mobile ou encore King of Chaos.

Les équipes s'affronteront sur des cartes symétriques avec différents points stratégiques à conquérir et un système de points attribués en fonction des éliminations et des zones défendues. Les pokémons des joueurs commenceront au niveau 1 et ils gagneront en expérience au fil des combats. Une attaque spéciale pourra être déclenchée, elle est d'ailleurs au coeur même du jeu : le "Coup Unite" qui nécessitera une coordination des membres d'une même équipe.

La bonne nouvelle vient du fait que le titre sera également porté sur la Nintendo Switch, en marge des plateformes Android et iOS. Le titre est déjà annoncé comme un "Free to start" : gratuit au téléchargement, des achats intégrés faciliteront ensuite l'évolution des joueurs.