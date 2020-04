Polar Grit X : la montre outdoor connectée de l'après confinement

En plein confinement, l'annonce de la montre Polar Grit X fait rêver aux escapades sportives à rattraper une fois que la liberté de circuler sera retrouvée, voire aider par son rôle de coach numérique à revenir plus rapidement au meilleur de sa forme, à moins de vouloir dès à présent l'utiliser pour des exploits sporfits chez soi ou dans son jardin.

On parle ici en effet d'une montre connectée taillée pour l'outdoor avec son boîtier certifié MIL-STD-810G résistant aux chocs et étanche jusqu'à 100 mètres, mais qui ne lui a pas donné pour autant un embonpoint excessif avec un poids annoncé de 64 g, bracelet compris.

Faisant appel à l'acier inoxydable et équipée d'un écran tactile couleur avec affichage permanent protégé par du Gorilla Glass dont on ne regrettera qu'une résolution un peu légère de 240 x 240 pixels, la montre intègre son propre module GPS / Glonass avec altimètre / baromètre et est reliée à un smartphone compagnon par liaison sans fil Bluetooth LE.

Grâce à sa nouvelle fonction Hill Splitter, la Polar Grit X pourra détecter les parcours vallonnés et fournir des données détaillées sur les segments en montée comme en descente pour une analyste plus fine des parcours.

La fonction coach numérique est présente pour épauler les sessions sportives et fournir des recommandations. La fonction FuelWise indiquera par exemple les moments optimaux pour s'hydrater et se ravitailler.

Au dos du boîtier, on trouvera un moniteur de fréquence cardiaque couplé à d'autres capteurs pour fournir des informations détaillées dont la synthèse via l'application Polar Flow pourra être consultée sur smartphone, tablette ou PC afin d'optimiser entraînements et sessions sportives, en prenant aussi en compte les temps de récupération et le suivi du sommeil.

La Polar Grit X profite enfin d'une solide autonomie grâce à sa batterie 346 mAh assurant jusqu'à 40 heures de fonctionnement en mode entraînement (GPS et suivi de fréquence cardiaque activés) et 7 jours en mode montre connectée avec suivi continu de la fréquence cardiaque.

La Polar Grit X est disponible dès à présent au prix de 429,90 € sur le site du fabricant, des bracelets en différents coloris et matières afin de personnaliser la montre étant proposés à des tarifs allant de 29,90 € à 49,90 €.