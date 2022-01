Popcorn Time : le Netflix du piratage ferme par manque d'intérêt

Jadis présenté comme le Netflix du piratage ou le Netflix des pirates lors de l'introduction de l'application originale en 2014, Popcorn Time ferme. Du moins, c'est l'arrêt de Popcorn-Time.tw (anciennement Popcorn-Time.to). Un des principaux forks à l'initiative de Time4Popcorn.

Sur le site, une publication avec l'expression RIP - Repose en paix - est explicite. C'est une fermeture volontaire qui est légitimée par un manque d'intérêt du public ciblé.

À TorrentFreak, l'équipe de Popcorn Time concernée déclare que la baisse d'intérêt du public pirate est bel et bien à l'origine de la décision de fermeture. " Il est temps de dire au revoir. Le monde n'a plus besoin de Popcorn Time. "

Le graphique fait écho à des données Google Trends qui avaient été reprises par le patron de Netflix en 2015 dans une communication aux investisseurs. À l'époque, elles avaient mis en avant l'intérêt grandissant pour Popcorn Time, et pour commentaire que le piratage demeure l'un des plus gros concurrents de Netflix. Désormais, ce serait Fortnite ou encore TikTok pour la captation du temps d'attention des consommateurs...

Concurrence des plateformes légales ou d'autres outils de piratage ?

Avec une facilité d'utilisation et une interface de navigation pour trouver des films et séries et accéder gratuitement à de tels contenus, Popcorn Time s'était rapidement attiré les foudres de l'industrie du divertissement.

S'appuyant sur le protocole BitTorrent et des possibilités de streaming depuis des fichiers torrent, avec un téléchargement et partage en mode P2P, Popcorn Time a connu plusieurs fermetures et blocages. L'aventure de Popcorn Time a pris la forme de divers clones et forks après le désengagement des principaux développeurs du projet et du code disponible en open source.

Parmi les survivants, Popcorn-Time.to (puis .tw) n'était toutefois pas considéré comme un successeur officiel du Popcorn Time d'origine, contrairement à PopcornTime.app dont le domaine n'est plus en ligne. TorrentFreak souligne en tout cas que le dépôt officiel du logiciel Popcorn Time sur GitHub n'a pas disparu. Un client BitTorrent avec lecteur multimédia intégré.