Pornographie et contrôle de l'âge : la suspension de Twitter et autres demandée

Deux associations de protection de l'enfance visent les réseaux sociaux et Twitter en particulier. Elles demandent une suspension temporaire pour un manque de contrôle de l'âge permettant notamment l'accès à des contenus pornographiques.

Selon la loi en France, c'est à partir de l'âge de 15 ans qu'un mineur peut s'inscrire sur des réseaux sociaux sans une autorisation parentale. Cette dernière est sinon nécessaire entre 13 et 15 ans. Pour les moins de 13 ans, la collecte de données par les réseaux sociaux est interdite.

C'est un point que rappellent les associations Cofrade (Conseil français des associations pour les droits de l'enfant) et Open (Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique). Elles déplorent que " l'âge des utilisateurs est en réalité peu, voire pas contrôlé par les plateformes et encore moins par les autorités. "

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, deux porte-paroles de ces associations pointent du doigt la présence sur les réseaux sociaux de " contenus inadaptés à l'âge de certains de leurs utilisateurs ", notamment l'exposition d'enfants à des vidéos pornographiques.

l’OPEN et le @Cofrade réclament :

1️⃣ la suspension temporaire des RS qui ne respectent pas les textes législatifs de protection de l’enfance.

2️⃣ la tenue sans délais d’Etats généraux concernant la régulation des RS avec pour prisme principal la protection des enfants. — OPEN Asso (@open_asso) May 3, 2022

Twitter particulièrement visé

Le cas de Twitter est principalement cité. " S'il interdit les contenus excessivement sanglants, Twitter autorise, sous conditions, la publication de tous les autres médias, y compris pornographiques. " Certains contenus sensibles peuvent être masqués, mais demeurent facilement accessibles au final. Du moins, le contrôle de l'âge est jugé insuffisant par les associations.

" Il est flagrant que Twitter ne respecte pas la législation, et qu'il s'expose à une potentielle suspension de ses services en France si ses conditions d'utilisation étaient portées à la connaissance de l'Arcom. " Les associations demandent la suspension temporaire des réseaux sociaux qui " ne respectent pas les textes législatifs de protection de l'enfance. "

Récemment, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a accentué la pression à l'encontre de sites pornographiques gratuits avec des menaces de blocage. Elle leur reproche des contenus rendus accessibles aux mineurs en violation de la législation, faute d'un contrôle robuste de l'âge des visiteurs.