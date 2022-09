Découvrez des astuces pour aider votre pouvoir d'achat

Particulièrement en cette période de rentrée, la question du pouvoir d'achat s'impose comme l'une des principales préoccupations des Français. C'est ce que montre un sondage CSA réalisé fin août pour le Journal du Dimanche. À 48 %, le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations devant l'environnement (25 %) et la santé (23 %).

Même s'il n'existe pas de solution miracle, il y a bien des astuces qui sont susceptibles de soulager et augmenter votre pouvoir d'achat. Cela commence par les fameux codes promotionnels qui sont relativement légion en ligne. Encore faut-il être en mesure de pouvoir les référencer, et il existe pour cela des moyens qui facilitent le travail de veille, comme par exemple le site BravoPromo mais il en existe bien d'autres encore.

Les codes promo ou encore bons de réduction sont à renseigner au moment de confirmer un achat en ligne avec la validation du panier. Ils peuvent réserver de belles surprises, sans devoir attendre la période plus institutionnelle des soldes, ce qui peut permettre d'avoir un choix plus large.

Il n'y a pas que les soldes

Cette période des soldes n'est pas à négliger pour autant, tout comme un événement de type Black Friday dont le positionnement fin novembre est propice aux achats de fin d'année en tentant de réaliser de belles affaires. Et pour ceux qui n'apprécient guère des événements promotionnels ancrés dans un calendrier fixe, les ventes privées ont le vent en poupe, notamment en ligne et avec des sites spécialisés.

Même si c'est avant tout une pratique ayant pour objectif la fidélisation du consommateur, le cashback - ou cash back - peut aussi aider à stimuler le pouvoir d'achat en ligne. Il est proposé par certaines plateformes via un système d'affiliation. Après achat, c'est le remboursement d'une partie de celui-ci, sachant que les taux de cashback sont variables. Les gains réalisés en cashback peuvent ensuite être récupérés sous diverses formes (virement bancaire, chèque cadeau…). Toutefois, les formules de cashback sont multiples.

Chèque culture et pass Culture

Dans le domaine de la culture au sens large et pour un accès au plus grand nombre, il existe le chèque culture qui peut être accepté comme mode de paiement par certains sites. Il est pris en charge pour les salariés par les comités sociaux et économiques (anciennement comités d'entreprise).

Et pour les plus jeunes de 15 à 18 ans, il y a toujours le dispositif du pass Culture mis en place par le gouvernement et financé par le ministère de la Culture. Il permet de bénéficier d'un crédit de 20 à 300 € en fonction de l'âge.